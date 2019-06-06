В Ульяновске реализуют новую модель рынка теплоэнергии

Переход на новую модель рынка тепловой энергии в Ульяновске произойдет с 1 января 2020 года. Соответствующий меморандум подписан между председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс».

«Новая модель предусматривает определение единой теплоснабжающей организации, долгосрочное регулирование конечных цен и их установление по методу “альтернативной котельной”»,– говорится в сообщении.

Новая модель рынка тепла на площадке Ульяновска будет реализована в европейской части России впервые. В настоящее время ПАО «Т Плюс» и власти Ульяновской области приступили к совместной подготовке необходимых документов для такого перехода. Кроме того, в Минэнерго РФ направлено соответствующее обращение об отнесении Ульяновска к ценовой зоне теплоснабжения.

«Это позволит бизнесу существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру Ульяновска. По предварительной оценке, инвестиции составят от 4 до 9 млрд руб. в течение 10-15 лет. Эти средства в два раза превышают текущие объемы финансирования, предусмотренные тарифом»,– сообщается также в релизе ПАО «Т Плюс».

Георгий Портнов