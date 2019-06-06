Убийство бизнесмена подкрепили экстрадицией

В Россию из Испании экстрадирован Борис Матузный, который обвиняется в участии в организации убийства в 1998 году приморского авторитетного предпринимателя Сергея Гостюшева (Банзай). Ранее за организацию этого преступления был приговорен к 14 годам колонии строгого режима другой авторитетный предприниматель из Уссурийска — Александр Расторгуев (Расторгуй), с которым у Банзая сложились «неприязненные отношения». Двое непосредственных участников убийства получили 7 и 13 лет лишения свободы.

МВД России сообщило об экстрадиции из Испании 52-летнего жителя Приморского края, который обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в частности убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ). В 2013 году сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ были задержаны руководитель и активные участники банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых — житель Уссурийска 1967 года рождения — скрылся от органов следствия. По инициативе УМВД России по Приморскому краю он объявлен в межгосударственный розыск. Потом правоохранители узнали, что он находится в Испании под вымышленным именем с киргизским паспортом, и задержали его в Аликанте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В информации ведомства не приводится имя обвиняемого, но как стало известно “Ъ”, речь идет о Борисе Матузном.

Следствие полагает, что он, являясь доверенным лицом Александра Расторгуева, выполнил его поручение и организовал убийство Сергея Гостюшева. 6 июля 1998 года на Александра Расторгуева было совершено покушение, в офисе его компании «Уссури-сервис» произошел взрыв, но предприниматель остался жив. По версии следствия, Александр Расторгуев посчитал, что его заказал Сергей Гостюшев, и решил отомстить. Через неделю автомобиль, в котором находился Банзай, был расстрелян в районе Солдатского озера в Уссурийске из автомата и пистолета ТТ. Сергей Гостюшев был убит на месте, случайное ранение получила также женщина в проезжавшем мимо автомобиле.

Преступление было раскрыто только спустя 15 лет. В 2013 году были задержаны Александр Расторгуев, а также двое непосредственных участников убийства Сергея Гостюшева — Евгений Костров и Александр Бычков. Последний дал признательные показания, заключил сделку о сотрудничестве со следствием и в 2014 году был приговорен к семи годам колонии строгого режима. Александр Расторгуев настаивал на своей невиновности, но 17 февраля 2016 года Уссурийский районный суд приговорил его к 16 годам, а Евгения Кострова — к 13 годам колонии строгого режима. Рассмотрев апелляцию защиты, Приморский крайсуд сократил срок наказания Александру Расторгуеву на два года.

Алексей Чернышев, Владивосток