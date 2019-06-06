Уровень воды в Волге вернется к норме к августу — глава Минприроды России

Уровень воды в Волге после обмеления вернется к нормальным показателям к августу, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на Петербургском экономическом форуме.

«Очень большой каскад водохранилищ регулирует уровень реки Волга. На самом деле, был период маловодья, но судоходства мы не прекращаем. До августа, я думаю, будет полностью восстановлен тот уровень воды, который необходим для реки»,— объяснил господин Кобылкин.

Напомним, ранее представитель Казанского Кремля Лилия Галимова заявляла, что власти Татарстана ожидают наполнения Куйбышевского водохранилища до отметки 52,5 м по Балтийской системе к 9 июня. Весной уровень воды опустился менее чем до 50 м.

Как писал “Ъ-Казань”, Росрыболовство проведет административное расследование по факту «маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания» на средней Волге.

Власти Татарстана считают, что аномальная теплая весна и попуск воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд привели к падению уровня воды на Волге и в Куйбышевском водохранилище.

“Ъ-Казань”