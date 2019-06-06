Минэкономразвития одобрит расширение особой экономической зоны Санкт-Петербург

Управляющая компания ОЭЗ подобрала участок для создания третьей площадки. Она расположится в промзоне «Ломоносовская» на земельном участке около 35 га.

Министр экономического развития Максим Орешкин одобрил расширение петербургской ОЭЗ сегодня в ходе переговоров с врио губернатора города Александром Бегловым на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам генерального директора АО «ОЭЗ Санкт-Петербург» Тамары Рондалевой, если процесс передачи земли пройдет без задержек (для этого город должен подготовить обращение в МЭР о расширении зоны), передача участка в управление ОЭЗ займет до года, еще 6-9 месяцев понадобится компании на проектирование, после чего она будет готова начать подготовку инженерной инфраструктуры, что, по расчётам специалистов УК, займет еще около 1,5 лет. Создание дополнительных объектов, аналогичных административно-деловому центру на площадке Нойдорф или инновационному центру на площадке Новоорловская, не планируется. Госпожа Рондалева затруднилась оценить стоимость проекта, однако отметила, что поскольку потребуется только инженерная подготовка участка, затраты будут значительно меньшими, чем на первый или второй участки. Запрашивать средства на развитие ЗУ планируется у города.

Промзона «Ломоносовская» находится у съезда с КАД на Гостилицкое шоссе, в 20 минутах езды от площадки ОЭЗ «Нойдорф». По расчетным данным, на участке в 35 га могут разместиться 25 новых резидентов, сумма налоговых отчислений которых в региональный бюджет может достигать 3 млрд рублей в год.

В Санкт-Петербурге сегодня действует две площадки ОЭЗ площадью 19 га (Нойдорф) и 163 га (Новоорловская), общее количество резидентов которых 49 компаний, в 5 компаний ожидают подписания в июне. За время существования зоны город потратил на ее создание и развитие 11 млрд рублей, еще 6,1 млрд были выделены из федеральных средств.

Елена Большакова