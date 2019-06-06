16,3 миллиарда рублей составит объем средств, который Минфин будет ежедневно направлять на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период с 7 июня по 4 июля 2019 года, сообщило вчера министерство. В предыдущий месяц (с 14 мая по 6 июня 2019 года) этот показатель составлял 16,7 млрд руб. Таким образом, объем покупки несколько сократился после достижения максимума этого года. С 15 января 2019 года Минфин вернулся к приобретению валюты на открытом рынке. До этого в течение четырех месяцев конвертация рублевых допдоходов для снижения волатильности на рынке проводилась через покупку валюты у Банка России, то есть за счет резервов регулятора.