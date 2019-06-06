«Цифра» обошла план на старте

Реальные внутренние затраты на развитие цифровой экономики (ЦЭ) в РФ в 2017 году составили 3,3 трлн руб., или 3,6% ВВП. Это в 2,1 раза больше, чем предполагает цифровой нацпроект, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Индикатор «Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в ВВП» — ключевой для оценки реализации нацпроекта. За шесть лет показатель должен увеличиться втрое: с 1,7% в 2017-м до 5,1% в 2024 году. Однако методология его расчета до сих пор не утверждена, а статистические обследования ИКТ-сферы лишь частично характеризуют развитие ЦЭ, отмечают исследователи. Для собственного пилотного расчета они использовали данные Росстата и Банка России, а искомый показатель определили как «совокупность расходов организаций на выполнение… работ (услуг) по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг, а также домашних хозяйств на использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг». В результате оказалось, что затраты на ЦЭ в 2017 году были сопоставимы с госрасходами на здравоохранение и образование, вдвое превышали его траты на дорожное строительство и в три с половиной раза — внутренние затраты на научные исследования и разработки. При этом оценка цифровой экономики ИСИЭЗ в 3,6% ВВП соответствует цели нацпроекта, которой предполагалось достичь лишь к 2022 году.

40,4% объема всех внутренних затрат на ЦЭ пришлось на бизнес, 36,4% — на домохозяйства. В этих секторах преимущества внедрения и использования цифровых технологий проявляются наиболее ярко, а результаты достигаются в кратчайшие сроки. Госсектор потратил на «цифру» 10,8% всех трат, а вузы — лишь 0,7%, несмотря на широкий спектр дистанционных образовательных программ. 35% общей суммы составили расходы на услуги электросвязи и доступ в интернет (1,2 трлн руб.), 23,4% — на оборудование (777 млрд руб.), 9,5% — на программные средства (315 млрд руб.), 11,3% — на покупки цифрового контента (375 млрд руб.). Затраты организаций на НИОКР в области цифровых технологий составили лишь 2,4% (81 млрд руб.), то есть компании РФ по-прежнему внедряют преимущественно зарубежные технологии. Затраты на обучение персонала не превысили 0,2% (7,6 млрд руб.), что недостаточно для внедрения цифровых технологий, отмечают в ВШЭ.

Надежда Краснушкина