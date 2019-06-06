«Росгосстраха» не знают

Семерым жителям Баймакского района Башкирии, в том числе трем бывшим сотрудникам местного отдела Госавтоинспекции, предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере страхования, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, сотрудники ГИБДД вместе со специалистом-оценщиком вступили в сговор с целью завладеть средствами страховой компании «Росгосстрах». Для этого они имитировали ДТП, оформляли фиктивные протоколы и получали страховые выплаты по полисам ОСАГО. Ущерб «Росгосстраху» по 21 эпизоду обвинения оценен в 5,5 млн руб. Один из обвиняемых сотрудников ГИБДД объявлен в федеральный розыск.

Прокуратура передала в Баймакский районный суд материалы уголовного дела в отношении семерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования (ч. 3, 4 ст. 159.5 УК РФ), покушении на мошенничество в сфере страхования (ст. 30, ст. 159.5), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285). Обвиняемые — четверо местных жителей Радик Алиев, Дмитрий Пономарев, Ирик Гайнанов, Александр Беднарский, независимый оценщик Фаниль Давлетбаев и два бывших сотрудника местного отдела Госавтоинспекции Урал Шебаев и Руслан Абдуллин.

По версии следствия, с июня 2016-го по декабрь 2017 года обвиняемые оформили 21 фиктивное ДТП с целью получения незаконных страховых выплат от компании «Росгосстрах». Для этого, как отмечают в прокуратуре, сотрудники ГИБДД составляли протоколы несуществующих ДТП, оценщик готовил материалы об ущербе, нанесенном автомобилям. Часть автомобилей, которые якобы участвовали в авариях, принадлежали фигурантам дела, другие привлекались у знакомых или у продавцов подержанных машин. За полтора года члены группы получили от «Росгосстраха» выплаты на 5,5 млн руб. В уголовном деле фигурирует 21 «страховой случай» с участием 37 автомобилей.

Заявление в правоохранительные органы поступило от страховщика, который заметил, что некоторые автомобили побывали в ДТП два или три раза. Экспертиза установила, что повреждения на этих машинах не могли быть следствием ДТП.



По версии следствия, в группе участвовал еще и третий сотрудник ГИБДД. Он объявлен в федеральный розыск и проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу, информацию о котором следствие не раскрывает. В ходе следствия все сотрудники инспекции были уволены с формулировкой «за утрату доверия».

Большая часть фигурантов дела признала вину частично, полностью ее признал только Руслан Абдуллин. Второй бывший инспектор, Артур Шебаев, вины не признает. Связаться с адвокатами обвиняемых вчера не удалось: их фамилии следствие не сообщает.

Это не первое уголовное дело по обвинению сотрудников ГИБДД в страховых мошенничествах.

В ноябре 2018 года прокуратура сообщала о передаче в Кировский суд Уфы дела 20 участников такой группы, в которую входили пять сотрудников инспекции. При их содействии были оформлены 23 фиктивных ДТП для получения выплат на 8 млн руб. Приговор по делу еще не вынесен.

По оценке генерального директора башкирского филиала «Россгосстраха» Юрия Шпизеля, на мелкие фальсификации приходится около 15% от всего объема выплат по ОСАГО. «Если говорить о крупных делах, то это одно-два дела в год. Группировки, специализирующиеся на таком виде мошеничества, насчитывают десятки участников. К сожалению, такие факты выявляются тяжело. Мы же априори доверяем документам компетентных органов. Но в любом случае аналитическая и оперативная работа ведется, и при необходимости мы обращаемся в правоохранительные органы»,— отметил он.

Юрист Николай Костенко, специализирующийся на урегулировании споров автовладельцев со страховщиками, отмечает, что за последние пару лет число таких преступлений заметно снизилось. «Все крупные страховые компании взаимодействуют между собой. У них есть компьютерная система, в которую вносятся данные об обстоятельствах ДТП и фотографии участвовавших в них автомобилей. Кроме того, служба безопасности тщательно проверяет каждый случай, в котором сумма страховой выплаты превышает некий установленный порог. Использовать мошеннические схемы стало затруднительно. Впрочем, полностью исключить их, наверное, не получится: стремление к халяве у наших граждан никуда не денется»,— заключил юрист.

Булат Баширов