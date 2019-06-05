Убийству спецназовца нашли меру пресечения

Красногорский горсуд Московской области отправил в СИЗО до 2 августа уроженцев Армении, участвовавших в драке, в ходе которой был убит бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин и пострадали еще два человека. Сергей Ходжоян, которому инкриминируется убийство, вину не признал.

Первым было рассмотрено ходатайство об аресте Нарека Степаняна, который работал барменом в заведении «Бир Хаус», рядом с которым было совершено убийство. По версии следствия, обвиняемый, которому инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), участвовал в драке, которая закончилась гибелью бывшего спецназовца.

В ходе судебного заседания следователь Алексей Титов заявил, что вина Нарека Степаняна подтверждается показаниями свидетелей и иными вещественными доказательствами. Прокурор поддержала ходатайство Следственного комитета России (СКР) об аресте обвиняемого, отметив, что срок его временной регистрации в Путилково Красногорского района истекает 26 июня.

Сам обвиняемый Степанян обвинение отвергает. Его адвокат попросил назначить подзащитному домашний арест, поскольку тот сотрудничает со следствием и реального участия в драке не принимал. «Он во время совершения преступления находился на своем рабочем месте, общественный порядок не нарушал, нецензурной бранью не выражался, действиями других лиц не руководил, угрозы физической расправы и жизни никому не высказывал»,— пояснил адвокат. Однако судья Анатолий Мордахов удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

Не признал вины и 41-летний Сергей Ходжоян, которому СКР предъявил обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Официально он числится неработающим, однако суду пояснил, что занимается «автозапчастями и резиной». «Я не совершал преступления, я не способен на такое... Я подошел помочь человеку»,— сказал подследственный суду.

В свою очередь, следователь привел примерно те же доводы в пользу ареста, что и в случае с Нареком Степаняном. Прокуратура также поддержала ходатайство СКР, защита предлагала избрать другую меру пресечения, указывая, в частности, что у Сергея Ходжаняна на иждивении находятся трое детей. Однако и на этот раз суд поддержал следствие.

Бывший ефрейтор спецназа ГРУ Белянкин, дважды побывавший в командировках в Сирии, пытался остановить избиение двух посетителей «Бир Хауса», которые до этого устроили конфликт с жителями Армении. Один из мужчин при этом был ранен ножом. Никита Белянкин стал стрелять в воздух из травматического пистолета и в ходе конфликта получил смертельный удар ножом.

Александр Александров