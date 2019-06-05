Свердловские власти обсудили возможности диалога с жителями

Общественый политический совет при губернаторе Свердловской области обсудили поиск новых форм диалога между властями и жителями региона. Заседание провел вице-губернатор Сергей Бидонько. В начале дискуссии он подчеркнул, что власти «особо остро» чувствуют потребность людей в том, «чтобы быть услышанными». По словам господина Бидонько, действия властей должны удовлетворять жителей Свердловской области и «быть близки по духу максимальному количеству людей». «Мы, я говорю “мы” — все люди, должны включать телевизор, слышать какие-то цифры и факты о развитии области, а потом должны видеть их у себя в городе, во дворе, у себя дома. От этого доверие к власти будет повышаться. Ведь сколько «халва» не говори, слаще не становится»,— уверен вице-губернатор.

Сергей Бидонько также обратил внимание, что последние события, произошедшие в Екатеринбурге показали необходимость дополнительной коммуникации между властями и жителями города. В ходе заседания участники также обсудили сохранения окружающей среды и благоустройства общественных пространств, так как, уверены власти, необходимость диалога чаще связан именно с этими вопросами. Зампредседателя партии «Зеленые» по Уральскому федеральному округу (УрФО), председатель регионального отделения партии Игорь Рузаков озвучил предложения по озеленению. «Мы предлагаем несколько площадок для озеленения. Также предлагаем заняться проблематикой водоемов, чтобы сработать на опережение и поднять этот вопрос сейчас. У нас есть несколько предложений, касающихся принципов работы при застройке в городах»,— рассказал он. Господин Рузаков полагает, что в каждой «проблемной точке» в регионе необходимо работать «системно». «Есть масса проектов развития нашей области, связанных с экологией, и мы должны постоянно координированно высказывать свое мнение на всех стадиях их реализации – от рассмотрения, разработки до выполнения. Это и есть работа по защите экологического благополучия нашей области»,— заявил он.