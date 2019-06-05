«Для нас не столь важно, чтобы кого-то стерло с лица земли» Отказ турбазы принять ВИЧ-положительных детей вылился в уголовное дело

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по ст. 136 УК (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) по факту отказа местной турбазы «Новинки» принять детей с ВИЧ-положительным статусом. В среду на специальной пресс-конференции руководство благотворительного фонда СТЭП, который организовывал отдых для детей, потребовало извинений от представителей спортивной деревни «Новинки» и получило их. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и считают, что конфликт исчерпан.

В среду на специальной пресс-конференции директор благотворительного фонда СТЭП Ольга Мелешина и руководитель спортивной базы «Новинки» в Богородском районе Нижегородской области Алексей Шарков обсудили отказ турбазы принять у себя детей с ВИЧ-положительным статусом. Напомним, на три дня с 7 по 9 июня туда планировали приехать 30 детей и 20 родителей для участия в образовательном проекте «Школа маленьких плюсиков», но некоторые новые сотрудники турбазы испугались работать с ВИЧ-положительными детьми.

Руководство «Новинок», которые раньше уже принимали таких детей, предложило фонду провести инструктаж персонала, но организаторы школы забрали предоплату и предали инцидент огласке.

За благотворительный фонд вступилось областное управление Роспотребнадзора и уполномоченный по защите прав ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова, а детский омбудсмен Анна Кузнецова объяснила случившееся «элементарной безграмотностью» и «не совсем правильным алгоритмом работы». В среду стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил в связи с отказом базы отдыха принять детей уголовное дело по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина), редко применяемой на практике, максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. «В настоящее время следователи СК России проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, направленного против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится на сайте СКР.

Комментировать соразмерность возможных последствий уголовного расследования случившемуся глава фонда СТЭП Ольга Мелешина, руководитель нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Саломон Апоян и глава областного управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко не стали.

Госпожа Кучеренко оценила произошедшее как «небольшой инцидент» и отметила, что он носит единичный характер.

По ее словам, СТЭП и «Новинки» договорились, что впредь дети с ВИЧ-положительным статусом смогут отдыхать в спортивной деревне, но «Школа маленьких плюсиков» 7 июня откроется на другой турбазе.

Господин Апоян добавил, что сегодня в Нижегородской области положительный статус ВИЧ у 245 детей, а всего с таким статусом в регионе проживает 19 тыс. человек. Директор центра СТЭП Ольга Мелешина заверила, что все дети находятся на лечении, поэтому почти у всех отрицательная вирусная нагрузка. Подводя итоги встречи, она сообщила, что конфликт с руководством «Новинок» урегулирован: «Для нас не столь важно, чтобы кого-то смыло волной или стерло с лица земли. Нам важно, чтобы нас услышали, что есть нестыковки и недоработки»,— сказала Ольга Мелешина, но добавила, что хочет услышать официальные извинения от дирекции турбазы за оскорбление людей с ВИЧ.

Руководитель «Новинок» Алексей Шарков публично извинился, но отметил, что СМИ сделали из них «демонов и невежд, которые никогда с этим не сталкивались».

Он предъявил благодарственное письмо фонда СТЭП за работу с ВИЧ-положительными детьми, которые ранее уже отдыхали в «Новинках», и объяснил произошедшее человеческим фактором: новые сотрудники самостоятельно приняли решение, не обсудив его с ним. «Ситуация не стоила уголовного дела, мы в итоге больше всех пострадали. Но что будет, то будет, команда сверху дана»,— заключил Алексей Шарков. После пресс-конференции ее участники отправились проводить инструктаж по работе с ВИЧ-положительными детьми для сотрудников турбазы «Новинки».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород