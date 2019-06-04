Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области, региональное управление Роспотребнадзора и офис уполномоченного по правам ребенка проводят проверку в связи со скандальным отказом нижегородской базы отдыха «Новинки» принять группу ВИЧ-положительных детей с родителями — участников образовательного проекта фонда СТЭП. По сообщению благотворительной организации, решение принимающая сторона объяснила опасениями сотрудников. В «Новинках» заявляют, что раньше уже принимали детей с ВИЧ-положительным статусом, но поскольку на турбазе появились новые сотрудники, руководство лишь попросило фонд их проинструктировать.

Благотворительный фонд СТЭП, который собирался провести образовательный проект «Школа маленьких плюсиков» для детей с ВИЧ-положительным статусом в спортивной деревне «Новинки» в Богородском районе Нижегородской области, заявил, что получил отказ от руководства базы.

Как рассказала “Ъ” директор фонда Ольга Мелешина, 7 июня она собиралась на три дня привезти на базу отдыха ребят с родителями, всего 50 человек, и внесла предоплату, указав в договоре ВИЧ-положительный статус отдыхающих.

Однако сотрудники «Новинок», по ее словам, неожиданно попросили забрать деньги, мотивируя это тем, что персонал отказался работать с детьми с диагнозом ВИЧ. Госпожа Мелешина удивилась, поскольку раньше благотворительный фонд уже организовывал в «Новинках» спортивные мероприятия. «Ситуация взбудоражила весь наш коллектив. Как минимум мы хотим услышать извинения»,— сообщила она. В фонде также сообщили, что «все запланированные мероприятия состоятся в намеченные даты и время» и вопрос размещения участников решен.

Руководство спортивной базы подтвердило, что раньше СТЭП проводил мероприятия для детей с ВИЧ-положительным статусом и никаких проблем не возникало.

«Раньше сроки проживания были до суток, а в данный заезд планировали более трех суток, поэтому мы попросили провести инструктаж с нашими сотрудниками»,— сообщил в Facebook руководитель базы отдыха Алексей Шарков. По его словам, некоторые новые работники выразили сомнения по поводу пребывания детей, поэтому руководство базы попросило СТЭП их проинструктировать. Просьба, по его словам, осталась без ответа и благотворительный фонд неожиданно и без объяснений забрал аванс, сообщил господин Шарков.

«Есть нормы, по которым пребывание детей с положительным ВИЧ-статусом больше двух суток должно проходить под контролем врача. Мы раньше принимали разных детей с разными заболеваниями на короткие сроки, никаких претензий ни у кого не возникало»,— сказал “Ъ” Алексей Шарков. Он назвал ситуацию запутанной и добавил, что спортивную базу «обвиняют в том, чего не было», и «можно только догадываться, кому это нужно». Господин Шарков подозревает благотворительный центр в намеренном создании ажиотажа вокруг ситуации.

Ольга Мелешина, в свою очередь, считает, что проводить инструктаж должно руководство спортивной базы, а не благотворительный фонд. «В договоре я указала, что в "Новинки" приедут дети с ВИЧ, хотя не обязана была этого делать. Понятно, что руководство спортивной базы пытается защититься, но инструктаж в таких случаях на его совести. Руководство должно работать с сотрудниками, если они не хотят брать на себя ответственность»,— заявила она “Ъ”.

СУ СКР по Нижегородской области заявило о начале доследственной проверки по факту отказа в размещении детей. Проверку проводит и региональное управление Роспотребнадзора: по сообщению ведомства, на среду запланировано совещание с участием уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой.

Детский омбудсмен сообщила “Ъ”, что руководству «Новинок» порекомендуют провести ликбез среди своих сотрудников, объяснить пути передачи ВИЧ и рассказать, почему люди с таким диагнозом не опасны. Предполагается, что семинар пройдет в управлении Роспотребнадзора. «Инцидент, участниками которого стали руководство турбазы и фонд, поддерживающий ВИЧ-положительных детей, стоит оценивать больше с морально-этической точки зрения, чем с правовой,— считает госпожа Ушакова.— Аргументация отказа, которую озвучили представители фонда, совершенно недопустима». Федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова объяснила случившееся «просто элементарной безграмотностью» и «не совсем правильным алгоритмом работы».

Руководитель фонда СТЭП Ольга Мелешина надеется, что на встрече в управлении Роспотребнадзора сторонам удастся прийти к взаимопониманию, а сотрудники базы, считающие опасной работу с ВИЧ-положительными детьми, изменят свою точку зрения. Название базы отдыха, которая примет участников проекта фонда, госпожа Мелешина сообщить отказалась.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород; Валерия Мишина