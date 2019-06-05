Донской хутор Старозолотовский принят в Ассоциацию «Самых красивых деревень и городков России»

Хутор Старозолотовский, в Константиновском районе, стал первым в Ростовской области населенным пунктом, который вошел в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России», сообщила пресс-служба эколого-культурного просветительского центра х. Старозолотовский. Александр Мерзлов, президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» пояснил, что критериями отбора в ассоциацию согласованы с Федерацией «Самых красивых деревень Земли» и представляют собой идеальную картину, к которой надо стремиться: «Главное - аутентичность, красота, желание и отсутствие непоправимых ущербов красоте деревни». Решение принимается по результатам выездных экспертиз с участием зарубежных экспертов из Франции и членов Ассоциации. Кандидату необходимо набрать не менее 50 баллов. Хутор Старозолотовский получил 63 балла. Через каждые 5 лет специалисты проводят повторные экспертизы, чтобы проверить на соответствие уже принятых в Ассоциацию деревень.

«Мы гордимся, что хутор Старозолотовский вошел в число Самых красивых деревень России. Это очень почетно, потому что в России на сегодняшний день из 200 заявленных деревень получили такое звание всего 11. В их числе и наш хутор»,- сказал Али Узденов председатель попечительского совета эколого-культурного просветительского центра х. Старозолотовский, его слова цитируются в сообщении.

Войдя в состав красивых деревень России хутор Старозолотовский вошел в международную ассоциацию «Красивых деревень мира».

Сергей Иванов