PNK Group построит для Maersk производственно-складской комплекс за $30 млн

Девелопер промышленных объектов PNK Group и оператор контейнерных перевозок Maersk объявили о начале строительства мультитемпературного производственно-складского комплекса площадью 23,7 тыс. кв. м на участке в 6 га. Он будет расположен на территории индустриального парка «PNK Парк Софийская КАД» на юге Петербурга, неподалеку от аэропорта Пулково и трассы М-10. Объем инвестиций в реализацию проекта составит $30 млн. Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания Knight Frank.

Согласно проекту, в индустриальном здании будут предусмотрены зоны с поддержанием определенных температурных режимов, включая камеру глубокой заморозки. Также объект оснастят двумя трехэтажными административно-офисными помещениями общей площадью около 2,5 тыс. кв. м. Старт операционной деятельности нового комплекса намечен на начало 2020 года.