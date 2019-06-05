Руководство Байкалбанка переедет в колонию

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ приговорил бывших руководителей Байкалбанка, в числе которых и экс-председатель правления банка Виталий Авдеев, к срокам лишения свободы от четырех с половиной до семи лет. Они признаны виновными в покушении на хищение имущества банка почти на 900 млн руб. Из этой суммы подозреваемым удалось похитить около 150 млн руб., так как сделки с недвижимостью были приостановлены. Гособвинение запрашивало для подсудимых более строгое наказание и не исключает, что приговор будет обжалован. Фигуранты дела выразили несогласие с приговором и собираются его оспаривать.

Приговор руководителям Байкалбанка выносил Железнодорожный райсуд Улан-Удэ. На скамье подсудимых — экс-председатель правления Байкалбанка Виталий Авдеев, один из руководителей Арксбанка (Москва) Александр Герасименко, бывший начальник правового управления Байкалбанка Ирина Папшева, бывший начальник службы безопасности банка Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев.

Госпожу Папшеву в суд доставили с замотанными тканью глазами и ртом. Когда ее фотографировали, она схватила скованными наручниками руками лист бумаги и показала его прессе. На нем было написано: «Система унижения достоинства».

В мае 2019 года госпожа Папшева заявила, что заключала досудебное соглашение со следствием, которое пообещало перевести ее из подозреваемой в свидетели, однако договоренность нарушило. На стадии предварительного следствия она признала вину. В суде Ирина Папшева заявляла о своей непричастности к преступлению, как и остальные фигуранты дела.

Суд признал подсудимых виновными в покушении на хищение в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он установил, что подозреваемые намеревались похитить 895 млн руб. в виде денежных средств, золота и недвижимости банка. Суд приговорил Александра Герасименко к семи годам лишения свободы, Виталия Авдеева — к шести с половиной, Константина Слободчикова — к пяти с половиной, Дениса Григорьева — к пяти, Ирину Папшеву — к четырем с половиной. Все фигуранты дела будут отбывать свои сроки в колонии общего режима. Также им присуждены штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Бывший председатель правления банка лишается права в течение трех лет занимать должности в кредитных организациях.

После оглашения приговора старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Бурятия Татьяна Садовникова сообщила журналистам, что гособвинение просило назначить наказание в семь лет лишения свободы Ирине Папшевой и Денису Григорьеву, в семь лет и три месяца — Константину Слободчикову, в семь лет и четыре месяца — Виталию Авдееву и в семь лет и шесть месяцев — организатору преступления Александру Герасименко. Размеры штрафов, которые для подсудимых затребовало гособвинение, варьировались от 730 тыс. до 750 тыс. руб.

По словам старшего прокурора, суд учел смягчающие обстоятельства.

Так, госпоже Папшевой приговор смягчили, потому что она в ходе досудебного следствия вину признала и содействовала расследованию преступления. При вынесении вердикта остальным подсудимым учитывалось состояние здоровья — их и их родственников, а также наличие малолетних детей. «Когда получим приговор, решим, будем ли его обжаловать»,— сказала Татьяна Садовникова. Все подсудимые заявили, что с вердиктом не согласны и будут его обжаловать.

Лицензию у Байкалбанка Банк России отозвал 18 августа 2016 года. После этого был выявлен факт вывода активов кредитной организации и возбуждено дело по признакам преднамеренного банкротства. Подозреваемые успели похитить около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и золота. Им не удалось продать недвижимость банка на 750 млн руб., так как в связи с возбуждением уголовного дела сделки были приостановлены.

Екатерина Еременко, Иркутск