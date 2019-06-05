Руководство Байкалбанка переедет в колонию

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ приговорил бывших руководителей Байкалбанка, в числе которых и экс-председатель правления банка Виталий Авдеев, к срокам лишения свободы от четырех с половиной до семи лет. Они признаны виновными в покушении на хищение имущества банка почти на 900 млн руб. Из этой суммы подозреваемым удалось похитить около 150 млн руб., так как сделки с недвижимостью были приостановлены. Гособвинение запрашивало для подсудимых более строгое наказание и не исключает, что приговор будет обжалован. Фигуранты дела выразили несогласие с приговором и собираются его оспаривать.
Приговор руководителям Байкалбанка выносил Железнодорожный райсуд Улан-Удэ. На скамье подсудимых — экс-председатель правления Байкалбанка Виталий Авдеев, один из руководителей Арксбанка (Москва) Александр Герасименко, бывший начальник правового управления Байкалбанка Ирина Папшева, бывший начальник службы безопасности банка Константин Слободчиков и бизнесмен Денис Григорьев.
В мае 2019 года госпожа Папшева заявила, что заключала досудебное соглашение со следствием, которое пообещало перевести ее из подозреваемой в свидетели, однако договоренность нарушило. На стадии предварительного следствия она признала вину. В суде Ирина Папшева заявляла о своей непричастности к преступлению, как и остальные фигуранты дела.
Суд признал подсудимых виновными в покушении на хищение в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он установил, что подозреваемые намеревались похитить 895 млн руб. в виде денежных средств, золота и недвижимости банка. Суд приговорил Александра Герасименко к семи годам лишения свободы, Виталия Авдеева — к шести с половиной, Константина Слободчикова — к пяти с половиной, Дениса Григорьева — к пяти, Ирину Папшеву — к четырем с половиной. Все фигуранты дела будут отбывать свои сроки в колонии общего режима. Также им присуждены штрафы от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
После оглашения приговора старший прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Бурятия Татьяна Садовникова сообщила журналистам, что гособвинение просило назначить наказание в семь лет лишения свободы Ирине Папшевой и Денису Григорьеву, в семь лет и три месяца — Константину Слободчикову, в семь лет и четыре месяца — Виталию Авдееву и в семь лет и шесть месяцев — организатору преступления Александру Герасименко. Размеры штрафов, которые для подсудимых затребовало гособвинение, варьировались от 730 тыс. до 750 тыс. руб.
Так, госпоже Папшевой приговор смягчили, потому что она в ходе досудебного следствия вину признала и содействовала расследованию преступления. При вынесении вердикта остальным подсудимым учитывалось состояние здоровья — их и их родственников, а также наличие малолетних детей. «Когда получим приговор, решим, будем ли его обжаловать»,— сказала Татьяна Садовникова. Все подсудимые заявили, что с вердиктом не согласны и будут его обжаловать.
Лицензию у Байкалбанка Банк России отозвал 18 августа 2016 года. После этого был выявлен факт вывода активов кредитной организации и возбуждено дело по признакам преднамеренного банкротства. Подозреваемые успели похитить около 150 млн руб. в виде денежных средств банка и золота. Им не удалось продать недвижимость банка на 750 млн руб., так как в связи с возбуждением уголовного дела сделки были приостановлены.
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