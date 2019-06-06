К читателям газеты «Коммерсантъ»

Вознесение Господне — путь к обожению

Поздравляю читателей и сотрудников газеты «Коммерсантъ» с праздником Вознесения Господня! Во время Своей земной жизни Христос нередко избирает гору местом для евангельской проповеди (см. Мф. 5, 1; 15, 29) или Своей уединенной молитвы (см. Мф. 14, 23). На горе Фавор в событии Преображения Он показывает «Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1), а на другой горе — Голгофе — приносит Себя в жертву за весь человеческий род. И в день Своего вознесения Господь вновь призывает Своих учеников взойти на гору. Люди призваны устремляться к восхождению, где обитает Господь: «Горе имеем сердца» — эти слова звучат в храме за каждой Божественной литургией. Человек же не всегда удерживается на вершинах духа. Он то и дело устремляется долу и находит удовольствие в жизни «по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2, 8). Господь не оставляет погибать человека, как не покидает Своих учеников. Сорок дней после Своего воскресения Спаситель учит апостолов тайнам Царства Божия (см. Деян. 1, 3) и, наконец, выводит их из Иерусалима и возводит на гору Елеонскую. Здесь они видят Его вознесение — обожение человеческой природы. С того момента каждому христианину, проходящему путь деятельного богопознания, не миновать этих вершин: от горы блаженств, через Фавор и Голгофу ему предстоит взойти на Елеон. Этот путь начинается с невысокой горы на берегу Галилейского озера — там, где учил Господь о заповедях блаженств (см. Мф. 5, 2–12). Как было предречено еще пророком Исаией: «Гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы... и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его» (Ис. 2, 2–3). Современный человек познает эти пути Божией правды, читая Евангелие, укрепляясь благодатью церковных таинств Крещения, Исповеди, Приобщения Святых Таин. Затем от фаворского желания навсегда остаться в окрыляющей новоначальной благодати и никогда не разлучаться с Господом, построив три кущи (Мф. 17, 4), верный ученик Христов переходит к подвигу крестоношения. Даже когда по виду его жизнь вызывает зависть, у него есть скорбные и стесненные обстоятельства, внутренняя борьба против греха «до крови» (Ев. 12, 4) за очищение своего сердца. Так он познает, что Христос всегда рядом в страданиях, которые человек переносит ради верности Евангелию. Взирая с креста собственных скорбей на распятого Спасителя, христианин учится безропотной молитве благоразумного разбойника (см. Лк. 23, 41–42). В этом подвиге христианин постепенно приобщается к Божественной жизни, приемлет благодать богосыновства во Христе вознесшемся. Святитель Григорий Палама в проповедях на Вознесение Господне подчеркивал, что все люди воскреснут после смерти, но вознесение к Престолу Божию будет возможно только для тех, кто в земной жизни «распяли грех чрез покаяние и жительство по Евангелию». Очень важна на этом пути нищета духа, добродетель смиренномудрия. Она, по мысли святителя Игнатия (Брянчанинова), окрыляет душу и возносит ее к Богу. Негорделивое восприятие себя и своих усилий открывает нам путь к той совершенной победе «над страстями, которая производит жизнь безпечальную, неразрушимую и небесную», и тогда, по свидетельству святителя Григория Паламы, вознося сердце к Богу, мы «будем созерцать это великое чудо: наше естество со-вечнующее духовному пламени Божества». Дорогие братия и сестры, сегодня, в праздник Вознесения Господня, желаю вам выбрать евангельский путь жизни и деятельным подвигом взойти со Христом на гору Господню, чтобы вместе с Ним быть в вечности.

Митрополит Калужский и Боровский Климент