Банк «Восточный» из дела Калви оценили в 30,7 млрд рублей

Компания миноритарного акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» из дела Майкла Калви представила суду оценку стоимости кредитной организации. Как сообщает РБК, экспертизу проводил межотраслевой центр «Гринэкспертиза». По данным специалистов, рыночная стоимость банка «Восточный», занимающего по активам 36-е место в российской банковской системе, составила 30,7 млрд руб. Рыночная стоимость одной акции банка составляет 3,82 коп.

«Истец считает, что если дополнительные акции размещаются не по рыночной цене, то уменьшается рыночная стоимость всех ранее размещенных акций, поскольку количество акций увеличивается непропорционально увеличению рыночной стоимости имущества акционерного общества. Соответственно, размещение дополнительных акций банка по нерыночной цене влечет причинение истцу значительного ущерба в виде существенного уменьшения рыночной стоимости принадлежащего ему пакета акций банка»,— говорится в определении Арбитражного суда Амурской области.

Как считает представитель «Финвижн холдингс», ущерб возможно предотвратить, если опционные акции будут переданы заявителю в срок до начала размещения дополнительных акций банка «Восточный», которое совет директоров отложил до 26 июня.

Напомним, ранее Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал заявление «Финвижн Холдингс» о немедленном исполнении решении суда, который обязал Baring Vostok Майкла Калви (находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве) передать ему пакет акций, дающий контроль над 9,99% банка «Восточный».

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви задержали в России в середине февраля по подозрению в мошенничестве. В Baring Vostok считают, что господин Аветисян лично инициировал дело против Майкла Калви. Сам Артем Аветисян свою причастность отрицает.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"»