Первые слушания по делу владельца «Уралнефтесервиса» Владимира Егорова прошли в закрытом режиме

В Кировском районном суде Уфы сегодня в закрытом режиме прошли предварительные слушания по уголовному делу предпринимателя, владельца компании «Уралнефтесервис» Владимира Егорова. Ему инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ). Участники процесса для комментариев были недоступны.

Владимир Егоров — сын бывшего генерального директора УНПЗ Игоря Егорова, соучредитель таких компаний как «Тим-бул-а», «Автолидер-центр», «Автолидер-сервис» — был задержан в сентябре прошлого года сотрудниками УФСБ при получении 3 млн руб. взятки от предпринимателя, владельца компании «Нео машинен» Айвара Танатова, сообщал портал «Проуфу». По информации издания, господин Егоров обещал за вознаграждение содействие в получении подряда от госкомпании «Башкиравтодор». При этом, отмечало издание, он был лишь посредником передачи денег и должен был передать их тогдашним высокопоставленным чиновникам Башкирии. Деловыми партнерами Владимира Егорова являются владелец «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко и члены семьи бывшего директора «Башнефтехима» Виктора Ганцева.

Дарья Кучеренко