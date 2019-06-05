Кемеровчане требуют уволить главу госжилинпекции Кузбасса

Жители трех многоэтажек в Кемерове заявили о рейдерском захвате их домов управляющей компанией «Теплый дом» и в своем письменном обращении к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву требуют уволить главу Государственной жилищной инспекции (ГЖИ)Ирину Гайденко, которая лично могла быть заинтересована в смене обслуживающей организации. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил председатель правления межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Жители трех кемеровских домов в обращении требуют проведения проверки в отношении Ирины Гайденко и принятия к ней соответствующих мер административного или уголовного характера. Помимо этого, горожане просят уволить начальника лицензионного отдела, «которая вместе с Гайденко И.В. допустила грубейшие нарушения при передаче домов от одной управляющей компании к другой», проведения антикоррупционного аудита работы ГЖИ и тестирования сотрудников инспекции на детекторе лжи.

Как пояснила жительница одного из домов Антонина Бокова, в апреле 2018 года УК «Теплый дом» осуществила рейдерский захват их домов: «Переход в новую УК был осуществлен против нашей воли. Все наши подписи были подделаны в протоколах, с чем мы обратились в суд, прокуратуру, ГУВД». По словам Антонины Боковой, по факту подделки подписей в ГУВД уголовное дело возбудили только в апреле 2019 года – спустя 11 месяцев после обращения в полицию, руководители регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Кемеровской области не приняли горожан, а суд отказал в проведении экспертизы их подписей и затем в самом иске.

По словам Ростислава Антонова, жители еще четырех домов обратились к губернатору Кемеровской области с просьбой помочь разобраться в ситуации с захватом их домов управляющей компанией.

В пресс-службе ГЖИ сообщили, что ведомство с марта 2018 года рассмотрело 26 обращений от жителей пяти многоэтажек о незаконной смене управляющих компаний в их домах. Но, поскольку инспекторы не имеют права проверять протоколы общих собраний жителей домов на предмет подлинности, «все обращения собственников Госжилинспекция направляла в МВД по г. Кемерово для принятия мер. Если правоохранительные органы докажут, что протоколы сфальсифицированы, это будет законным основанием для признания решений о смене управляющих организаций недействительными»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства, добавив, что ГЖИ в принципе пока не может исключить спорную многоэтажку из числа МКД, обслуживаемых ООО «Теплый дом», так как суд не признал нелегитимным решение собственников дома по проспекту Комсомольскому, 43 о смене УК.

Нина Обелюнас