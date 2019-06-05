Ученые Уральского отделения РАН из Удмуртии издадут русско-удмуртский словарь

Ученые Уральского отделения РАН из Удмуртии планируют выпустить русско-удмуртский словарь до конца 2019 года. Ранее такой словарь издавался только в 1956 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора исследовательского центра Михаила Альеса.

«Сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы нашего федерального исследовательского центра практически завершили работу по составлению нового русско-удмуртского словаря. В июне начнется создание оригинал-макета и к концу года, надеемся, мы увидим словарь в печатном виде. Готовится также электронная версия. Ценность этого издания также в том, что его можно назвать еще и толковым словарем. Помимо простого перевода в нем приводится толкование значений слов»,— заявил господин Альес.

Он отметил, что работа над словарем велась пять лет. Издание вошло в план мероприятий в честь 100-летия государственности Удмуртии, которое будет отмечаться в 2020 году.