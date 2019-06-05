Белоусов нашел передавшего в СМИ его план об изъятии у бизнеса 500 млрд рублей

Помощник президента Андрей Белоусов вычислил, кто из бизнесменов передал в СМИ план по изъятию у 14 компаний «сверхдоходов» на сумму более 500 млрд руб. «Эта бумага в публичную плоскость попала через бизнес. Это я знаю совершенно точно. И я знаю, кто это был, но не буду называть, чтобы не обваливать акции их компаний»,— сказал господин Белоусов Forbes.

По его словам, бизнесмены неправильно поняли суть его письма, и после попадания в СМИ результат напомнил «эффект гранаты, брошенной в курятник». «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды — и такие идиоты»,— сказал господин Белоусов.

Помощник президента считает, что бизнесменам следовало сначала позвонить ему, он бы их успокоил, а в результате они «сами себе в ногу выстрелили». «Я у одного из них спрашивал потом: “Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?” А он отвечает: “Ну мы там все были в шоке, когда узнали”»,— добавил господин Белоусов.

«Список Белоусова» — крупные частные горно-металлургические и химические компании. Часть их прибыли помощник президента Андрей Белоусов летом 2018 года предлагал перенаправить на исполнение майских указов Владимира Путина. Инициатива переродилась в рабочую группу для обсуждения «взноса» компаний в важные для экономики проекты. Предполагалось, что госкомпании предложат крупному бизнесу инвестпроекты.

О проектах из «списка Белоусова» читайте в публикации “Ъ” «Металлургов и химиков зовут в дорогу».