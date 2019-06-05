Российский футбольный союз впервые раскрыл финансы клубов

Официальный сайт Российского футбольного союза впервые опубликовал финансовый отчет по клубам РПЛ и ФНЛ за 2018 год, после того как UEFA обязала клубы публиковать эту информацию. В документе нет конкретных сумм общих доходов и расходов клубов, а также цифр по конкретным статьям. Информация дается в относительном виде — какой процент в доходах и расходах занимает та или иная статья. Из абсолютных цифр раскрываются только суммы трат на развитие молодежного футбола и расходы по оплате агентских услуг.

Согласно этим данным, больше всех на развитие молодежного футбола потратил «Краснодар» — 758,6 млн руб. Далее следует «Зенит» — 493,6 млн — и ЦСКА — 273,9 млн руб.

По выплатам вознаграждений агентам первое место у московского «Спартака» — 688,7 млн руб. Такую же сумму потратили все остальные клубы РПЛ, вместе взятые. На втором месте «Зенит» — 215 млн, на третьем «Ростов» — 127,9 млн руб.

Напомним, в ближайшее время РФС рассмотрит вопрос о расширении высшего дивизиона с 16 до 18 команд. По данным “Ъ”, на нем настаивают прежде всего «большие» клубы. Они считают, что расширение может увеличить их доходы matchday, спонсорские поступления, а также объем игровой практики футболистов для более успешного выступления в еврокубках.

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