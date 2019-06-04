Держи мяч шире

В ближайшее время Российский футбольный союз (РФС) займется решением вопроса о целесообразности расширения высшего дивизиона с 16 до 18 команд. По данным “Ъ”, на нем настаивают прежде всего «большие» клубы. Они считают, что расширение может увеличить их доходы matchday, спонсорские поступления, а также увеличить объем игровой практики футболистов для более успешного выступления в еврокубках. Оппоненты реформы, впрочем, видят в ней массу минусов. «Укрупнение» премьер-лиги наверняка размоет и так не самый высокий уровень конкуренции в ней, обеспечит трудности с составлением удобного болельщикам и клубам календаря. Кроме того, оно выглядит рискованным шагом, учитывая, что в последнее время каждый сезон даже при 16 участниках появляется клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы.

На прошлой неделе тема, связанная с оптимальным количеством участников чемпионата страны в высшем дивизионе, превратилась в одну из наиболее актуальных в российском футболе. Выступая на конференции Российского футбольного союза, его президент Александр Дюков подтвердил, что существует идея расширить состав Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд и что, на его взгляд, она «заслуживает проработки». Господин Дюков сообщил, что инициаторами дискуссии по расширению выступили ряд клубов, и дал понять, что с симпатией относится к инициативе: «Меня беспокоит, что некоторые наши клубы проводят 30–31 официальную игру. Это мало».

Вчера источник “Ъ”, близкий к РФС, не исключил, что вопрос о расширении будет обсуждаться на ближайшем заседании исполкома. Правда, точная его дата пока не определена: ранее планировалось, что оно может состояться в конце июня. В РФС на просьбу прокомментировать эту информацию сообщили, что «ни сроки проведения исполкома, ни его повестка пока не определены». Другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса, в разговоре с “Ъ” оценил шансы на то, что расширение будет одобрено исполкомом, как «очень высокие», уточнив, что новый формат РПЛ будет внедрен не в следующем сезоне, стартующем в июле, а уже после его окончания, то есть с 2020 года.

Российская премьер-лига была создана 17 лет назад. Все это время число клубов, выступающих в ее первенстве, не менялось. Если расширение будет одобрено, по количеству участников чемпионат России, выглядящий чрезвычайно компактным на фоне чемпионатов «большой европейской пятерки», по крайней мере приблизится к ним. В высших дивизионах английского, испанского, итальянского и французского футбола играют по 20 клубов, немецкого — 18.

Между тем, как стало известно “Ъ”, в процессе предварительной проработки вопроса в рамках РПЛ и других заинтересованных структур уже выявились серьезные различия в отношении к реформе. Главными ее лоббистами стали прежде всего руководители «больших» клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», которые видят в расширении «существенные плюсы». Это, например, увеличение объема игровой практики для футболистов, нужной в том числе для хорошего выступления в еврокубках, а главное, перспективы повышения денежных поступлений. Топ-менеджеры и владельцы клубов-грандов указывают на то, что за счет роста количества матчей могут вырасти спонсорские поступления и так называемые поступления matchday (имеются в виду доходы, связанные непосредственно с матчами; допустим, от реализации билетной программы). Последние в минувшие два-три сезона у наиболее популярных клубов и в самом деле поднялись, а находящиеся среди лидеров по посещаемости «Зенит» и «Спартак» отчитываются о заработках matchday, близких к $1 млн и даже превышающих эту планку, за тур.

Противники реформы указывают на то, что данный тип поступлений в структуре доходов российских клубов в любом случае занимает незначительное место (в 2017 году, по данным исследования экономики российского футбола PwC, в премьер-лиге их доля составила 7,7%). Оппоненты реформы также говорят о наличии явных минусов у расширения, «размывающего» и так не слишком высокий уровень конкуренции в РПЛ за счет притока в нее заведомо слабых команд и порождающего трудности с формированием календаря. Собеседник “Ъ”, знающий особенности этого процесса, подчеркнул, что «даже при 16 командах он — учитывая матчи Кубка России, еврокубков, "окна" для сборной — сверхплотный, в нем остается всего один резервный день для переносов, а летний перерыв между первенствами — лишь месяц». По его расчетам, добавление в чемпионат четырех туров автоматически сократит зимнюю паузу, заставив клубы играть или в конце декабря, или в середине февраля «в экстремальных условиях, которые вряд ли понравятся не только спортсменам, но и зрителям». Кроме того, он напомнил, что практически каждый сезон в РПЛ появляется клуб, оказывающийся в какой-то момент на грани финансового краха (в минувшем таким был с трудом дотянувший до финиша «Анжи»): из-за расширения проблемных команд может стать еще больше.

Разногласия в связи с предлагаемой реформой существуют и в экспертном сообществе. Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков сказал “Ъ”, что «в вопросе о количественном составе РПЛ брал бы пример с североамериканских спортивных лиг»: «У них принцип простой: есть стадион, гарантии финансирования, перспективы выхода на безубыточность — добро пожаловать. Нет — приходите потом. Так что решать, сколько клубов будет выступать в РПЛ, нужно, основываясь на экономике вопроса. Большинство клубов в России и половина команд РПЛ практически ничего не зарабатывают и полностью зависят от своих владельцев и спонсоров. И если просто механически расширить лигу, есть риск заметного ухудшения качества турнира. Не говоря уже о том, что уместить еще четыре тура в календарь будет очень непросто — скорее всего, придется играть в феврале, а у нас и в марте у многих команд поля в не лучшем состоянии».

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев заявил “Ъ”, что «для российской лиги 18 участников — оптимальное количество». Он подчеркнул, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) «в своих рекомендациях отмечает, что в высших дивизионах национальных первенств должно выступать не менее 18 и не более 20 клубов»: «Собственно, в лучших первенствах Европы играют именно по 20 команд и именно в европейских трендах мы и должны оставаться. Опасения относительно того, что расширение РПЛ скажется на качестве турнира, я не разделяю. Да, не исключено, что потребуется время на адаптацию, но полагаю, что через пару сезонов расширение лиги полностью себя оправдает. К тому же мы просто обязаны использовать возможности для создания как можно большего числа качественных профессиональных клубов, поскольку получили благодаря чемпионату мира 2018 года современнейшую футбольную инфраструктуру». При этом, как считает Валерий Газзаев, расширение РПЛ «должно сопровождаться уменьшением общего числа профессиональных клубов в России»: «С этой целью я бы увеличил количество участников первенства ФНЛ (второй по рангу дивизион.— “Ъ”) с нынешних 20 до 36, разбив команды на три дивизиона по территориальному принципу, а ПФЛ (в третьем дивизионе в минувшем сезоне выступали 59 клубов.— “Ъ”) перевел бы в статус полупрофессиональной лиги. Это позволило бы, пожертвовав количеством, улучшить качество».

Алексей Доспехов, Афсати Джусойти