Российский фонд прямых инвестиций

Создан в июне 2011 года по инициативе тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Основная цель РФПИ — привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику. Зарезервированный капитал фонда — $10 млрд. Инвестиции в иностранные компании могут составлять не более 20% средств фонда. Всего фонд инвестировал в российскую экономику 1,5 трлн руб., из которых 140 млрд руб.— средства РФПИ, 1,4 трлн руб.— средства соинвесторов, партнеров и банков. Фонд привлек в РФ более $40 млрд иностранного капитала. Среди крупнейших проектов — IPO Московской биржи, IPO АЛРОСА, инвестиции в «Энел Россия», ОАО «Ростелеком», AliExpress Russia. 2 июня 2016 года подписан закон о новом статусе РФПИ: он перестал быть дочерней структурой ВЭБа и стал собственностью Росимущества.