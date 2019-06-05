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Минюст предложил обязать родителей обеспечивать детей жильем при разводе

Министерство юстиции предложило обязывать родителей обеспечивать детям жилье при разводе. Документ был опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Речь идет о случаях, когда ребенок живет отдельно от родителя, и при этом он нуждается в месте для проживания.

Ведомство предлагает внести изменения в Семейный кодекс, которые подразумевают, что при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств, в том числе необходимости обеспечить несовершеннолетнего жильем, «каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами».

Отмечается, что существующий перечень исключительных обстоятельств не является исчерпывающим и дает широкие возможности для толкования. В большинстве случаев они сводятся к компенсации на лечение ребенка.

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