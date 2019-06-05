В «Русагро» прорастает РФПИ

У крупного производителя сахара и мяса группы «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича может появиться новый акционер. Как стало известно “Ъ”, возможность покупки доли группы рассматривает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), которого заинтересовал ряд проектов «Русагро», в том числе направленных на экспорт продовольствия в Китай.

О том, что РФПИ со своими партнерами рассматривает возможность вхождения в капитал группы «Русагро», “Ъ” рассказал гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. По его словам, РФПИ находится в «очень продвинутых переговорах» с «Русагро» по ряду проектов, в том числе с фокусом на экспорт продукции в Китай. Подробности он пообещал раскрыть позднее. Источник “Ъ”, знакомый с переговорами говорит, что детали сделки пока обсуждаются. Гендиректор «Русагро» Максим Басов не стал отвечать на вопросы “Ъ” до окончания переговоров. В РФПИ отказались от комментариев.

«Русагро» — один из крупнейших в России производителей сахара, мяса, растительного масла и майонеза. Портфель брендов включает «Чайкофский», «Мечту хозяйки», «Слово мясника». В 2018 году выручка группы выросла на 5%, до 82,98 млрд руб., EBIDTA — на 16%, до 16,18 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб. Семья Вадима Мошковича, который занимает 50-ю строчку рейтинга Forbes с состоянием $2 млрд, владеет 71,9% акций «Русагро». Еще 7,3% принадлежит гендиректору Максиму Басову, остальные бумаги в свободном обращении.

Сегодня «Русагро» ведет строительство нескольких комплексов по производству свинины в Приморье общей мощностью 75 тыс. тонн мяса в год, в том числе под открытие китайского рынка. Стоимость первой очереди проекта — 28 млрд руб. без НДС. Как говорится в отчете группы за 2018 год, наращивание мощности комплексов до 340 тыс. тонн мяса в год может сделать «Русагро» одним из крупнейших российских экспортеров свинины в Китай, Японию и Корею. По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, в Азии востребованы все части туши, включая субпродукты, поэтому продажа свинины на экспорт в страны Азии рентабельнее, чем на внутренний рынок.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что РФПИ, скорее всего, приобретет бумаги «Русагро» в ходе готовящегося SPO, где выступит якорным инвестором. Акционеры «Русагро» 15 марта 2019 года одобрили размещение до 6,5 млн новых акций на Лондонской бирже в форме GDR (пять расписок соответствуют одной акции). По словам источника “Ъ” в инвестиционных кругах, якорный инвестор обычно покупает около трети всех бумаг в ходе сделок. Таким образом, РФПИ может приобрести около 2,1 млн новых акций или 6,3% от увеличенного уставного капитала «Русагро» (сегодня разделен на 27,33 млн акций). На 3 июня такой пакет на Лондонской бирже стоил около $120,9 млн, исходя из цены $11,52 за GDR. По словам господина Ибрагимова, привлечение РФПИ даст сигнал потенциальным инвесторам, что SPO «Русагро», скорее всего, состоится и пройдет успешно.

Максим Басов, гендиректор «Русагро», в сентябре 2018 года, «Интерфакс» Мы надеемся, что рано или поздно главным рынком для нашей компании будет не РФ, а Китай

Но Анастасия Соснова полагает, что РФПИ, вероятнее, приобретет долю в «Русагро» только после SPO, так покупка бумаг в ходе размещения может обойтись дороже, если расписки будут предложены с премией. По ее мнению, наиболее предпочтительной схемой выглядит участие РФПИ в отдельной компании совместно с «Русагро», что позволило бы партнерам разделить риски только конкретного проекта.

РФПИ ранее планировал приобрести долю в крупном производителе масложировой продукции ГК «Эфко», а также агрохолдинге «АФГ Националь». Но эти сделки не состоялись. Фонд также хотел принять участие в SPO группы «Черкизово», крупном производителе мяса, намеченном на эту весну. Но компания от размещения отказалась. «Русагро» сегодня фактически единственная публичная компания в российском АПК, поэтому может стать более подходящей для РФПИ, считает участник рынка.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев