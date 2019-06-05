Разминулись в миллиардах

После заседания правительства Нижегородской области, на котором представители ПАО «МРСК Центра и Приволжья» рассказали о накоплении долгов гарантирующего поставщика за транспортировку электроэнергии, выяснилось, что цифры у энергетиков расходятся. В нижегородском филиале МРСК Центра и Приволжья уверены, что неоспариваемая задолженность «ТНС энерго НН» составляет 7,7 ­млрд руб. В сбытовой компании признают неоспариваемую часть только в объеме 6,1 млрд руб. Сбытовики считают, что сетевая госкомпания прячет потери в сетях, искусственно завышая доходы. Разногласия сетевой организации и сбытовой компании в спорной части задолженности составили 4,6 млрд. До 1 сентября стороны должны произвести взаимную сверку доставленной в регион электроэнергии и объема потерь в сетях.



Как выяснил “Ъ-Приволжье”, между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице нижегородского филиала «Нижновэнерго» и гарантирующим поставщиком «ТНС энерго НН» после заседания правительства области 28 мая обострился конфликт. Напомним, директор «Нижновэнерго» Вячеслав Горев указал на долги энергосбытовой компании в сумме свыше 12 млрд руб. за транспортировку по сетям приобретенной электроэнергии, что препятствует нормальной деятельности сетевой компании. Речь зашла о том, что при дальнейшем ухудшении ситуации компания «ТНС энерго НН» может быть лишена статуса гарантирующего поставщика в Нижегородской области, а проблема будет вынесена на уровень Минэнерго РФ.

Как пояснил “Ъ-Приволжье” Вячеслав Горев, из всех десяти регионов, где работает группа «ТНС энерго», в Нижегородской области сложилась самая тяжелая ситуация по объему задолженности. «Я не знаю, с чем это связано, но мы фиксируем ее существенный рост. Речь идет о так называемой неоспариваемой задолженности, то есть текущих и просроченных платежах. Это наши деньги, которые мы по закону должны получить за свои услуги. Однако гарантирующий поставщик нам не платит в полном объеме уже несколько периодов», — рассказал руководитель «Нижновэнерго». По его словам, еще в конце 2017 года с «ТНС энерго» было подписано соглашение о реструктуризации неоспариваемых 10 млрд руб. до сентября 2020 года, однако в конце марта 2019 года оно было расторгнуто, так как энергосбыт перестал отдавать текущие платежи.

По словам Вячеслава Горева, на 1 мая неоспариваемая задолженность сбытовой компании перед «Нижновэнерго» по бухгалтерии составляет 7,7 млрд руб.

«Это не спорная часть задолженности, они просто ее не заплатили. Я уже не говорю про объем спорной задолженности в 4,6 млрд, которая у нас рассматривается в множестве судебных процессов. Но нехватка свыше 7 млрд живых денег негативно влияет на работу нашей компании. Если плательщик, который дает нам 90% доходной части, не платит, мы в свою очередь не можем оплачивать свои расходы. А от этого напрямую зависит готовность сетевого хозяйства к следующему отопительному сезону: у нас проверки уже в августе начинаются», — отметил господин Горев.

В энергосбытовой компании не согласны с расчетами сетевой организации. Как пояснил гендиректор группы компаний «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, по состоянию на 1 мая в Нижегородской области они должны сетям только 6,1 млрд. Этот долг гарантирующий поставщик признает и готов в течение двух месяцев погасить его за счет заемных средств и сбора дебиторской задолженности: в Нижегородской области абоненты должны за электроэнергию около 11 млрд руб., из них порядка 8 млрд руб. в энергосбыте считают реальными к взысканию. «Мы ежемесячно отправляем в МРСК Центра и Приволжья электронные отчеты по объемам реализованной электроэнергии: даем данные по всем лицевым счетам граждан и потреблению юридических лиц. Поэтому мы можем отчитаться за каждый киловатт и рубль. Но нам непонятно, на основе какой информации „Нижновэнерго“ выставляет свои цифры, существенно превышающие данные потребителей, как они формируются. По логике сетевой организации мы сейчас должны выставить дополнительные счета по оплате электроэнергии. Но они не говорят нам, кому именно. Кто эти абоненты? Пусть они нам их покажут», — недоумевает господин Афанасьев.

В связи с этим он предполагает, что менеджмент сетевой организации «рисует выручку», искусственно занижая свои расходы и увеличивая доходы. Тем самым сети, по подозрениям сбытовиков, достигают положительных финансовых результатов и маскируют серьезные убытки от потерь в сетях (технологические потери, безучетное и бездоговорное потребление).

Управляющий директор «ТНС энерго НН» Олег Шавин добавил, что при разрыве соглашения о реструктуризации нижегородская сбытовая компания досрочно выплатила «Нижновэнерго» около 2 млрд штрафных санкций по 1/130 по ставке рефинансирования ЦБ. «Это 22% годовых! Да на нас банки столько не зарабатывают, сколько чистой прибыли за счет пеней получила сетевая организация», — отметил господин Шавин.

При этом в сбытовой компании не отрицают, что определенные финансовые трудности у них есть: платежеспособность нижегородцев снижается, и долги за электроэнергию растут. По данным руководства, также на внутреннюю экономику «ТНС энерго НН» негативно повлиял как отказ сетевой компании от графика реструктуризации, так и финансовые сложности из-за уплаты 2 млрд руб. претензий по налогам в 2016 году. Однако в целом «ТНС энерго НН» с собираемой годовой выручкой более 20 млрд устойчива, а попытки «раскачать ситуацию разговорами о смене гарантирующего поставщика» не имеют смысла, считает Сергей Афанасьев. Он добавил, что для смены гарантирующего поставщика судебно подтвержденные долги перед МРСК должны превышать 5 млрд руб., а за минувшие два года с энергосбыта по разногласиям взыскано лишь 60 млн.

Расхождения в цифрах привели к тому, что стороны договорились провести взаимную сверку. В распоряжении “Ъ-Приволжье” есть копия протокола, подписанного гендиректором «МРСК Центра» Игорем Маковским и председателем совета директоров «ТНС энерго» Евгением Гинером. Согласно договоренностям до 1 сентября стороны должны завершить в Нижегородской области «сверку и детализацию разногласий» за услуги по передаче электроэнергии и ее потерям в каждой точке поставки. На основе сверки сети и энергосбыт должны договориться о мирном урегулировании претензий.

Роман Кряжев