Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России. На сайте Минюста РФ указано, что эти решения «противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права».

В Минюсте отмечают, что решения вынесли в пользу украинских компаний несмотря на то, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Кроме того, инвестиции истцов якобы были приобретены незаконным способом — через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. «Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права»,— отмечается в сообщении Минюста.

В международных судах рассматривается ряд дел от украинских компаний. Компенсации требуют «Нафтогаз Украины», «Укрнафта», «Днипроазот» и бизнесмен Игорь Коломойский. В апреле «Укрнафта» сообщила, что международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить ей $44,4 млн за 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.

Подробнее о судах с украинскими компаниями — в материале “Ъ” «"Нафтогаз" поспешно объявил о победе в Гааге».