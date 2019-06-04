Бывшие директора пермских школ могут получить доплату

Во время общения с жителями в своем аккаунте в Instagram губернатор Максим Решетников прокомментировал стартовавшие в Пермском крае массовые объединения школ. По мнению губернатора, слияние пойдет на пользу образовательному процессу, поскольку в ходе объединения юрлиц возникает экономия на персонале, например на бухгалтерии.

Объединившиеся в единые образовательные «холдинги» учреждения могут сами решать — подвозить детей из отдаленных поселков к школе, либо проще приобрести автомобиль, с помощью которого учителя смогут объезжать малокомплектные школы, полагает глава региона.

«Мы финансируем не директоров школ, а даем деньги на обучение детей»,— заявил губернатор. Он отметил, что в ходе объединительных реформ планируется материально заинтересовать директоров, которые лишатся должности и перейдут в преподавательский состав. По словам губернатора, такие экс-руководители смогут получать доплаты определенный период времени.

Напомним, в ходе объединительных процессов в территориях Прикамья лишившимся должности главам поселений и спикерам земсобраний из краевого бюджета выплачивается «золотой парашют».