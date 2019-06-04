«Севергрупп» Мордашова получила 78,73% в «Ленте»

ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова по итогам оферты на покупку долей миноритарных акционеров торговой сети «Лента» получило 78,73% в ритейлере, говорится на сайте компании.

«До 13:00 (по лондонскому времени) 4 июня 2019 года "Севергрупп" получила действительные акцепты в рамках предложения в отношении ценных бумаг Lenta Ltd, которые совокупно с другими ценными бумагами Lenta Ltd, которыми владеет "Севергрупп" (включая ГДР на акции "Ленты", приобретенные у TPG и ЕБРР), в совокупности представляют примерно 78,73% прав голоса в "Ленте"»,— говорится в сообщении «Севергрупп».

В начале апреля компания Алексея Мордашова подписала соглашения с Luna Inc. (подконтрольна американской TPG Group) и ЕБРР о покупке около 41,9% акций «Ленты». В общей сложности сделка обошлась в $729 млн. Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко заявлял, что «Севергрупп» хотела бы получить контроль в «Ленте», поэтому в рамках оферты может выкупить дополнительные акции. К середине мая доля «Севергрупп» в «Ленте» превысила 50%.

Подробнее о сделке читайте в материале “Ъ” «Алексей Мордашов закупается в "Ленте"».