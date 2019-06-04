В Екатеринбурге прошло заседание Совета по совершенствованию законодательства

В Екатеринбурге прошло первое выездное заседание Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, посвященное 25-летию со дня принятия Гражданского кодекса РФ. По словам председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, выбор места встречи обусловлен тем, что «именно уральская школа заложила основу главному закону страны — Конституции РФ, и второму по значимости — Гражданскому кодексу РФ».

В ходе встречи члены совета рассмотрели вопросы о совершенствовании законов о праве собственности и объектах недвижимости. Также, по данным департамента информполитики региона, участники встречи обсудили поправки в Гражданский кодекс РФ, связанные с цифровыми правами. По их мнению, указывать нужно не только права, но и их регламентацию, а также защиту, в том числе при сделках «в цифре». Также члены совета поговорили о правах несовершеннолетних при зачислении в школу, предложив внести поправки в Семейный кодекс РФ, по которым дети в приоритетном порядке зачисляются в те школы, где учатся их братья или сестры.