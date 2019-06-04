Беспилотники поедут сами

Госдума может разрешить выпускать на дороги общего пользования дистанционно управляемые авто без руля и людей в салоне. В случае возможного ущерба в ДТП пострадавшему выплатят страховку в размере 1 млн руб. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. Он нужен, чтобы российские разработчики беспилотных технологий не уезжали работать за рубеж, а испытывали свои машины в России, поясняют авторы инициативы. Ранее правительство разрешило тестировать беспилотные машины только при условии, что за рулем находится оператор, готовый вмешаться в процесс управления. Эксперимент, анонсированный еще в конце прошлого года, до сих пор не начался.

Проект закона «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств» внес в Госдуму глава комитета по экономической политике, промышленности Сергей Жигарев (ЛДПР), единороссы Владимир Конов, Александр Максимов, Владимир Евланов, Михаил Шеремет и другие. 4 июня господин Жигарев выступил с разъяснением внесенного документа.

Напомним, в 2018 году было принято постановление правительства №1415 о проведении в Москве и Татарстане эксперимента, в рамках которого беспилотные машины смогут передвигаться в общем потоке машин. В проекте планируют участвовать «Яндекс», университет «Иннополис», «Аврора Роботикс», МАДИ, АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем». Использоваться будут серийно выпускаемые модели (Toyota Prius, Kia Soul, Ford Focus и т. д.), оснащенные датчиками, камерами и другим оборудованием. Каждую машину должны сначала проверить в научном центре НАМИ.

По сведениям “Ъ”, пока что сертифицировано лишь несколько машин «Яндекса», которые получили свидетельства о регистрации с необходимыми отметками.

Но в компании это не подтверждают. Беспилотные авто «готовятся приступить к тестированию на улицах Москвы», пояснили “Ъ” в «Яндексе», при этом машины уже можно увидеть в столице: они ездят под управлением водителя, собирая данные о движении с датчиков.

Нынешний эксперимент касается автомобилей, за рулем которых должен находиться оператор, способный вмешаться в управление машиной: тестирование машины, в салоне которой никого нет (либо у нее отсутствует традиционные органы управления), запрещено, пояснил замглавы рабочей группы Госдумы по регулированию киберфизических систем, один из авторов законопроекта Андрей Незнамов. Запрет, говорит он, касается даже тех машин, где инженер и оператор сидят на заднем или пассажирском сиденье. Подобные ограничения приведут к тому, что российские разработчики подобных транспортных средств, не имея возможности испытывать разработки в России, уедут в Европу, считает Сергей Жигарев.

Для решения проблемы законопроект разрешает эксплуатацию «высокоавтоматизированных транспортных средств, управляемым дистанционно оператором». К ним могут быть установлены более жесткие требования по информационной безопасности, а также введены территориальные и временные ограничения на перемещение. Для опытного тестирования владелец беспилотной машины должен будет получить разрешение от «органов исполнительной власти» (вероятно, что речь идет о МВД).

Высокоавтоматизованный автомобиль должен быть оборудован системой, позволяющей водителю немедленно отключить автоматику и взять управление на себя.

Каждая машина должна быть застрахована на сумму, вдвое (или более) превышающую максимальную страховую выплату по ОСАГО, то есть на 1 млн руб. (это в 10 раз меньше, чем страховая сумма, прописанная в действующем постановлении). Условия тестирования определит правительство своим постановлением.

В «Яндексе» законопроект поддержали «концептуально». «В данный момент сфера беспилотного транспорта регулируется исключительно подзаконными актами,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.— На законодательном уровне регулирование отсутствует, в результате сохраняются неопределенность и противоречия, которые являются барьером для дальнейшего развития и внедрения технологии. Законопроект может помочь в их устранении. Мы готовы делиться своим опытом, участвовать в обсуждении и доработке документа». В «Яндексе» отметили, что планируют увеличить флот беспилотников до 100 автомобилей в этом году.

Внесенный законопроект является «отражением повышенного внимания общественности к развитию высокоавтоматизированного транспорта в России», говорит вице-президент по развитию технологий НП ГЛОНАСС, эксперт рабочей группы НТИ «Автонет» Евгений Белянко. «Очень важно, чтобы он вызвал интерес у профессиональных разработчиков высокоавтоматизированных автомобилей, представителей бизнеса и органов государственной власти»,— считает он. При этом, по его словам, в постановлении №1415 уже прописаны механизмы, «отражающие интересы всех заинтересованных в развитии отрасли». «С одной стороны, они гарантируют безопасность, с другой стороны, дают возможность выпускать опытные модели на дороги и тестировать их в реальных условиях при соблюдении минимального набора требований, которые по силам даже небольшим компаниям»,— сказал господин Белянко.

Евгений Белянко отметил, что в постановление в скором времени могут быть внесены изменения: зоны тестирования появятся в Московской, Ленинградской, Липецкой и Самарской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае — эти регионы заявили о своем желании участвовать в эксперименте.

Законопроект Сергея Жигарева ранее раскритиковали в сообществе автомобилистов «Синие ведерки». Координатор Петр Шкуматов написал пост, в котором говорил о слишком низком размере страховой выплаты в случае ДТП с беспилотником. «После принятия этого закона над гражданами России совершенно официально будут ставить опыты,— заявил он.— И если что пойдет не так, то виноваты в этом будете вы, ваши дети и близкие, а не программист "Яндекса", который косякнул и допустил баг в программе. Баг уберут, а на могиле вашего ребенка напишут, что его смерть была не напрасной. Зато у вас, помимо осознания великой миссии, ради которой погибло ваше чадо, будет миллион рублей». Спустя несколько дней авторы законопроекта пригласили Петра Шкуматова в Госдуму на встречу, по итогам которой его включили в рабочую группу по доработке документа.

Иван Буранов