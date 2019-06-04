ВККС признала законным лишение полномочий судьи из Сочи Александра Якименко

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) признала законным лишение полномочий судьи Адлерского районного суда Сочи Александра Якименко. Об этом со ссылкой на представителя коллегии сообщает ресурс pravo.ru.

Сообщается, что господин Якименко, который сейчас якобы находится на лечении за рубежом, через своего представителя обжаловал лишение его судейских полномочий. По информации ВККС, судья выносил решения по гражданским делам, которые узаконивали сочинские самострои. Тем не менее, данные решения отменялись в вышестоящих инстанциях. Множество подобных фактов и послужило причиной лишения судьи полномочий.

На заседании ВККС представитель Александра Якименко рассказал о якобы имеющем месте быть конфликте судебной и исполнительной влстей. «Те решения, которые принимал судья, имели оценочный характер, но ни в коем случае он не хотел ими опорочить высокое звание судьи или умалить значение судейского корпуса», – подчеркнул защитник. По его словам, апелляционные жалобы сочинской администрации на решения Якименко были поданы с пропуском сроков.

Представитель ККС заявила, что судья постоянно выносил однотипные решения, которые потом отменялись в апелляции или кассации.

Дмитрий Михеенко