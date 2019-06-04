10 июня, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Верхний Лебяжий мост в центре Петербурге отремонтируют за 25 млн рублей

СПб ГБУ «Мостотрест» заключило контракт на ремонт Верхнего Лебяжьего моста. Победителем соответствующего конкурса выбрана компания ООО «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», которая выполнит эти работы за 25,3 млн рублей, сообщили в «Мостотресте».

Ремонт предполагает замену мостового полотна, тротуаров, металлодекора, фасадных граней и свода моста. На проезжей части переправы полностью поменяют асфальтобетонное покрытие и нанесут новую дорожную разметку. Срок выполнения работ по контракту — не позднее 30 ноября 2019 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в этом году также будут выполнены работы по капитальному ремонту моста по Волхонскому шоссе у железнодорожного переезда в поселке Александровская в Пушкинском районе Петербурга. Стоимость работ составит 39,8 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя