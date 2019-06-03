Мост по Волхонскому шоссе в Пушкинском районе Петербурга отремонтируют за 39,8 млн рублей

Компания ООО «ПромДорСтрой» проведет работы по капитальному ремонту моста по Волхонскому шоссе у железнодорожного переезда в поселке Александровская в Пушкинском районе Петербурга. Стоимость работ составит 39,8 млн рублей, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

В рамках ремонта на переправе заменят основные конструкции, для чего существующие будут демонтированы. Проектно-сметной документацией предусмотрен однопролетный мост рамной конструкции пролетом 4 м из монолитного железобетона и полной длиной 13 м. После реконструкции мост останется двухполосным, но при этом на нем появится тротуар для пешеходов.

Планируемые сроки выполнения работ — до 5 ноября 2019 года. Приступить к работам подрядчик должен после проведения всех согласовательных процедур.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге с четвертого раза выбрали подрядчика по ремонту Зеленого моста через Мойку. Эти работы за 497,5 млн руб. выполнит АО «ПО "Возрождение"».