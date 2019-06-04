РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Иски Альфа-банка, Redeliaco Holdings и компании «Т Плюс», которые они подали к экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову, его бывшей жене Екатерине Сиротенко и бывшему президенту Е4 Андрею Малышеву, касаются «махинаций» с финансовой отчетностью группы. Истцы считают ответчиков «контролирующими должника (Е4) лицами» и полагают, что они должны нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать.

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства. Так, с мая по декабрь 2013 года АО «Группа Е4» приобрело контрольные пакеты акций ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», ОАО «Сибтехэнерго», ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и АО «Буреягэсстрой». Истцы предполагают, что иностранные компании, которые являлись владельцами этих активов, могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited.

Сделки позволили технически улучшить финансовые показатели Е4. Чистые активы компании с 83,4 млн руб. в 2012 году увеличились до 333 млн руб. годом позже. Под улучшенную отчетность Е4 привлекла кредиты на сумму свыше 14,9 млрд руб. и €4,3 млн. Более 58% этих средств группа не вернула.

В иске «Т Плюс» отмечается, что в период, когда платежеспособность Е4 снижалась, у Михаила Абызова и Екатерины Сиротенко росли доходы. В 2012 году министр задекларировал 60,3 млн руб., в 2013-м — 282,9 млн, в 2014-м — 222 млн руб. Сиротенко за 2012 и 2013 годы заработала по 0,3 млн руб., в 2014 году — 8,1 млн.

Защита Михаила Абызова будет настаивать, что он в указанный период не имел влияния на действия Группы Е4, поскольку передал бизнес в доверительное управление, считают собеседники РБК.

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Группа Е4 была признана банкротом в октябре 2016 года. Заявление Альфа-банка поступило в арбитраж в декабре 2018 года, заявление Redeliaco Holdings — в феврале 2019-го. Суд объединил их для совместного рассмотрения. Общая сумма требований составляет 33,63 млрд руб.

Михаил Абызов был задержан 26 марта. Его обвиняют в организации преступного сообщества и махинациях на 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года господин Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной, как считают в СКР, цене акции входящих в них же небольших компаний.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое».