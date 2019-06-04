Картина Петрова-Водкина продана за $11,7 млн

Топ-лотом посвященных русскому искусству лондонских торгов аукционного дома Christie`s стал «Натюрморт с сиренью» (1928) Кузьмы Петрова-Водкина. Картина с безупречной «биографией» (экспонировалась на Венецианской биеннале 1932 года и на международной художественной выставке Института Карнеги в 1928 году, позже оказалась в собрании искусствоведа Джованни Шейвиллера) предварительно оценивалась весьма высоко, в £1–1,5 млн.

Однако сумма, за которую натюрморт ушел в итоге с молотка, превзошла самые смелые ожидания: картину приобрели за £9,286 млн (около $11,7 млн). Для живописи Петрова-Водкина это новый рекорд, значительно превышающий прежние аукционные результаты. В 2012 году еще один его натюрморт, «Яблоки и яйца», был продан на аукционе MacDougall`s за £2,3 млн, а в 2010-м на торгах Christie`s за £1,8 млн продали написанный Петровым-Водкиным портрет мальчика («Вася»).

После Christie`s свои русские торги проведут на этой неделе аукционные дома Sotheby`s, MacDougall`s и Bonhams.

Рита Русакова