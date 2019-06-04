«Садовое кольцо» встает на лыжи

Горнолыжный центр «Мраткино», главным лоббистом которого был бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов, при новом руководстве республики может получить крупного инвестора. О намерении вложить 6 млрд руб. в развитие всесезонного курорта объявила подмосковная группа «Садовое кольцо». Компания планирует увеличить посещаемость курорта в семь раз благодаря строительству новых трасс, развитию летних видов отдыха и отельной инфраструктуры. Говорить об источниках финансирования в компании считают преждевременным. По оценке экспертов, вложения могут окупиться не ранее чем через 10 лет.

О том, что подмосковная девелоперская группа «Садовое кольцо» (контролируется предпринимателем Сергеем Колуновым) может инвестировать в развитие курорта «Мраткино» под Белорецком, сообщил врио главы республики Радий Хабиров. «Это будет курорт европейского класса»,— написал он на своей странице в cоциальной сети Facebook. По его данным, «Садовое кольцо» планирует развивать курорт как всесезонный. Сейчас якорным объектом «Мраткино» является горнолыжный центр с восемью трассами протяженностью 8 км. Инвестор планирует через три-четыре года увеличить число и протяженность трасс вдвое, построить три гостиницы класса три и четыре «звезды» на 280 мест, апартаменты на 945 номеров, 50 коттеджей, два новых подъемника, панорамный ресторан, оборудовать 5,3 км трасс для горных велосипедов, 5,8 км пешеходных троп, 11,3 км конных маршрутов и детский аквапарк.

Объем инвестиций оценен в 6 млрд руб. В результате, следует из пояснительной записки к проекту, посещаемость «Мраткино» должна вырасти с 70 тыс. до 500 тыс. человек в год. На какой срок рассчитаны показатели, не уточняется. Радий Хабиров поручил подготовить документы для утверждения инвестпроекта и предусмотреть вариант федерального финансирования.

• ГЛЦ «Мраткино» — один из старейших горнолыжных центров в Башкирии. Расположен в 260 км от Уфы. Его реконструкция с целью создания курорта «мирового уровня» была начата при бывшем главе региона Рустэме Хамитове в 2011 году. При финансировании республики были оборудованы восемь трасс, установлены четыре подъемника, построена гостиница на 48 мест. В 33 и 69 км от Мраткино расположены популярные курорты — в поселке Абзаково и на озере Банное (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»).

• Штаб-квартира ГК «Садовое кольцо» находится в подмосковном Красногорске, администрацию которого до октября 2018 года возглавлял Радий Хабиров. До 2003 года компания, по ее собственным данным, работала как заказчик строительных объектов, в 2009 году начала инвестировать в собственные девелоперские проекты, которые реализовала в 15 регионах РФ, в том числе в Красногорске (ЖК «Молодежный» и «Тетрис», бизнес-центр «Красногорск плаза»), Химках, Москве, Сочи, Казани (ЖК Savin House), Нижнем Новгороде. В портфеле проектов группы упоминается один в области спорта — реконструкция стадиона «Гучково» в Дедовске по заказу администрации Истринского района к ЧМ-2018.

Заместитель главы администрации Белорецкого района по экономике Ирина Ручкина сообщила вчера „Ъ“, что «Садовое кольцо» разрабатывало проект с выездом на место. «Они изучили все, что можно задействовать: участки, имущественный комплекс, инфраструктуру»,— сообщила она. После включения проекта в реестр приоритетных инвестор сможет получить участки для строительства без торгов, добавила собеседница.

Говорить об источниках финансирования в ГК «Садовое кольцо» вчера сочли преждевременным.

В 2017 году гостинично-ресторанный комплекс стоимостью 800 млн руб. в «Мраткино» планировала построить компания «Времена года» семьи предпринимателя Дмитрия Комлева. Ирина Ручкина сообщила, что проект не начался.

Власти Башкирии ранее сообщали о планах развития горных курортов «Мраткино», «Абзаково» и «Банное» в рамках единого кластера, чтобы увеличить их посещаемость.

Врио главы госкомитета по предпринимательству и туризму Римма Бойцова отмечает, что проект «Садового кольца» предложен в формате, «к которому привыкли современные туристы — без “азиатщины”, экономии на стройматериалах и дизайн-проекте». «Это будет аналог “Красной поляны” в Сочи. Но у нас горнолыжный сезон начинается раньше и цены будут ниже»,— добавила она.

По мнению руководителя Центра развития туризма республики Артура Идельбаева, нарастить посещаемость «Мраткино» до 500 тыс. человек в год реально: «В зимний сезон ГЛЦ “Абзаково” и “Банное” заполняются довольно хорошо. Через эти горнолыжные центры проходят в год 1,6 млн человек». Преимуществом «Мраткино» собеседник считает возможность добраться до него на электричке.

«В Башкирии есть дефицит мест на курортах на новогодние каникулы. Зимой и летом они заполнены, но в межсезонье много пустых номеров»,— отмечает эксперт по туризму Рина Гринберг. Если проект в «Мраткино» будет реализован в предложенном виде, он смог бы привлечь платежеспособную аудиторию из других регионов, в том числе из Москвы, но для этого потребуется наладить трансфер из аэропорта Уфы и организовать туры «под ключ». При заявленном трафике посетителей окупаться такие вложения будут минимум 10 лет, полагает собеседница.

Экс-министр спорта и молодежной политики Башкирии, депутат Курултая Андрей Иванюта заметил, что «Садовое кольцо» — не первый инвестор, с которым велись переговоры о развитии «Мраткино». «Было предпринято несколько таких попыток, но, к сожалению, они ни к чему не привели»,— отметил он.

Среднегодовой объем выручки соседних с «Мраткино» курортов в Башкирии составляет 350–550 млн руб. в год, существенного роста выручки ни один из них с 2015 года не демонстрирует, отмечает директор департамента инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Виктория Лабыгина. Поэтому окупаемость проекта может быть больше 10 лет: чтобы уложиться в этот срок, с 2021 года «Мраткино» должно получать в среднем 6–7 млрд руб. дохода в год при рентабельности 20%. «Банки, имея за плечами проекты в этой сфере, не показавшие ожидаемой эффективности, относятся к новым проектам очень настороженно»,— отмечает эксперт.

«Внутренний туризм в России пока опережает ожидания: в 2018 году он вырос на 8–10%, при том что участники рынка прогнозировали нулевой рост,— отмечает директор департамента стратегического маркетинга НАО “Евроэксперт” Евгения Шалихманова.— Ожидание семикратного роста посещаемости курорта — это очень амбициозно. У тех же курортов Красной поляны, Домбая, Архыза турпоток растет на 20% в год. Даже при такой динамике “Мраткино” придется подождать достижения целевых показателей 12 лет». «При этом близкое соседство других курортов, скорее, позитивный фактор, который может позволить удлинить общее время пребывания туриста в курортной зоне за счет большего количества предложений, и выбрать оптимальный тип размещения»,— резюмирует эксперт.

Дарья Кучеренко, Майя Иванова