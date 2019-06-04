ЦБ залатал фонды

Совокупные убытки клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2018 года в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) составили 2,1 млрд руб. Во многом это произошло за счет расчистки ряда фондов от токсичных активов. Результат мог быть гораздо хуже, если бы не денежные вливания ЦБ на десятки миллиардов рублей.

Согласно опубликованным расширенным данным ЦБ по 2018 году (.pdf), суммарно российские НПФ в системе ОПС разнесли убыток по счетам клиентам в размере 2,1 млрд руб. При этом фонды в прошлом году заработали 5,4 млрд руб. инвестиционного дохода, свидетельствуют данные регулятора.

Дивиденды и процентные доходы по бумагам, а также по средствам, находящимся в банках, составили 159,3 млрд руб. Однако по всем другим статьям НПФ зафиксировали убыток. В результате реализации активов, в которые были инвестированы средства пенсионных накоплений, фонды получили суммарный отрицательный результат в 60,7 млрд руб., от переоценки рыночной стоимости инструментов — еще 91 млрд руб. убытков. Другие виды расходов составили 2,2 млрд руб.

Однако, несмотря на положительную величину инвестиционного дохода частных фондов их финальный результат за счет вознаграждения — как переменной, так постоянной его части,— а также других отчислений (подробнее см. “Ъ” от 17 мая), как и писал “Ъ” (см. номер от 16 апреля), оказался отрицательным. По представленным в обзоре Банка России ключевым показателям НПФ, совокупная success fee фондов составила 12,6 млрд руб., а management fee — 23,0 млрд руб.

Избежать действительно больших убытков помогла в основном помощь ЦБ в размере 31,8 млрд руб., оказанная через принадлежащий ему банк «ФК Открытие» трем фондам, впоследствии объединенным в НПФ «Открытие» (см. “Ъ” от 2 июля 2018 года). Убыток фонда после выплат всех вознаграждений, по данным ЦБ, составил 10,8% от величины накоплений, тогда как по счетам его клиентов был разнесен отрицательный результат в 3,3%.

«Конечно, помощь ЦБ, если взглянуть на систему в целом, оказала стабилизирующее влияние: без нее мы бы увидели разнесенные по счетам клиентов десятки миллиардов рублей убытков»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Однако, по его словам, в данном случае «есть некая несправедливость», так как клиенты НПФ, которые были в самом плачевном состоянии из-за действий их бывших собственников, получили меньше разнесенных по счетам убытков, чем застрахованные лица, формировавшие свои пенсионные накопления в фондах их «друзей». Но, отмечает эксперт, видимо, «регулятор, посчитал, что помощь необходима самым проблемным фондам, а другие игроки смогут справиться своими силами».

Илья Усов