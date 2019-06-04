Эмитенты продлили праздники

В мае эмитенты сократили активность на внутреннем долговом рынке после рекордного апрельского объема размещений. За месяц корпоративные заемщики привлекли всего 150 млрд руб., причем половина объема пришлась на одного эмитента. Во многом это связано с надеждами компаний на скорое снижение ключевой ставки ЦБ, что положительно скажется и на стоимости их заимствований.

По данным агентства Cbonds, корпоративные заемщики резко сократили активность на внутреннем долговом рынке. В мае было проведено всего 22 размещения на 150 млрд руб. Месяцем ранее на первичный рынок вышли почти четыре десятка компаний, которые провели 52 размещения на рекордные 381 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 апреля). Эмитенты представляли разные сектора экономики — финансовый, нефтегазовый, металлургический, химический, строительный, энергетики, ритейла и телекоммуникаций. В мае же активность проявили прежде всего финансовые организации. При этом около 50% от общего объема заимствований пришлось на одного эмитента — «Дом.РФ» (73 млрд руб.).

Май традиционно считается слабым месяцем для заимствований на долговом рынке. Согласно данным за последние 11 лет, в последний месяц весны объемы привлечений снижались семь раз. Сезонное снижение объемов размещения связано с длинными майскими праздниками, на которые в этом году пришлось без малого две недели. «В апреле, накануне длинных майских праздников, многие эмитенты стремились успеть собрать книги и провести размещения, тогда как после праздников активность на рынке начала восстанавливаться лишь со второй половины месяца»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Снижению активности эмитентов способствовали и комментарии ЦБ относительно денежно-кредитной политики. По итогам апрельского заседания совета директоров Банк России заявил, что первого снижения ключевой процентной ставки можно ожидать во втором-третьем квартале. До этого регулятор говорил лишь, что ставка может быть снижена в течение 2019 года. В середине мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева подтвердила готовность регулятора к понижению ставки в обозначенные ранее временные рамки. В таких условиях доходности на рынке ОФЗ снизились за месяц на 23 базовых пункта (б. п.), а с начала года на 59 б. п. (по отдельным бумагам оно составило в пределах 80–90 б. п.), вернувшись на уровень конца июля 2018 года. Доходность десятилетних гособлигаций опустилась ниже 8% годовых. «Корпоративные эмитенты продолжают размещать относительно короткие выпуски со сроком обращения 1,5–3,5 года, ожидая снижения ставки в будущем и, соответственно, не желая переплачивать»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. «Эмитенты первого эшелона уверены, что окно для размещений не закроется, поэтому и не торопятся с выходом»,— считает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Небольшое снижение активности эмитентов наблюдалось и на рынке внешних заимствований. По данным Cbonds, в мае было проведено два размещения на $1,06 млрд руб., что на $80 млн меньше показателя апреля. В то же время вырос интерес к еврооблигациям со стороны компаний металлургической отрасли, которые в апреле были активными участниками рублевого рынка. В мае НЛМК привлек $500 млн, к тому же ММК начал роуд-шоу по размещению пятилетних бондов. «В мае доходности по российским еврооблигациям опустились до минимального уровня с момента введения санкций против "Русала" в апреле прошлого года. На фоне того, что нефть, сталь и ряд других металлов сильно подешевели, металлурги решили подстраховаться и выйти на рынок»,— отметил Алексей Третьяков.

В ближайшие месяцы участники рынка ждут восстановления активности на внутреннем рынке. «Благоприятная конъюнктура рынка сохраняется, а затишье на первичном рынке корпоративных облигаций подошло к концу: с середины мая семь эмитентов провели букбилдинг и еще несколько объявили премаркетинг. Мы ожидаем еще больший рост активности в июне, если ЦБ снизит ключевую ставку в соответствии с рыночными ожиданиями»,— отмечает директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Виталий Гайдаев