У банкрота забрали место отдыха

Недостроенный санаторий «Кавказ», принадлежащий банкротному ООО «Тоннельдорстрой», выставлен на торги за 129,4 млн руб. Ранее «Тоннельдорстрой» занимался строительством олимпийских объектов и был признан банкротом в 2017 году. Эксперты считают, что стоимость имущества расширяет круг потенциальных покупателей и позволит ему быстро уйти с молотка.



Имущество банкротного ООО «Тоннельдорстрой», расположенное в Хостинском районе Сочи, выставили на торги, сообщает единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В состав лота вошел санаторий «Кавказ», а именно недостроенное здание спально-лечебного корпуса (готовность — 11%), недостроенный клуб-столовая (готовность — 9%), а также семь подпорных стен и участок земли площадью 23,2 тыс. кв. м, находящийся в аренде сроком до 2062 года. Начальная цена лота — 129,4 млн руб., торги производятся на ЭТП «Альфалот».

Аукцион проходит с понижением цены. На 9 июня 2019 года стоимость имущества составит 65 млн руб., 12 июня — 40 млн руб., 15 июня — 20 млн руб., 28 июня — 12 млн руб., 8 июля — 10 млн руб., 18 июля — 5 млн руб., а 28 июля стоимость лота снизится до 1 млн руб.

ООО «Тоннельдорстрой» было зарегистрировано в 1991 году. Компания строила мосты, надземные и подземные автомобильные дороги и тоннели. С 2009 года компания занималась строительством ряда олимпийских объектов. Среди них транспортная развязка в Сочи, часть дублера Курортного проспекта, реконструкция моста через реку Сочи, а также автомобильные дороги от села Эсто-Садок до спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» и до комплекса трамплинов. Как сообщает «Спарк-Интерфакс», «Тоннельдорстрой» в 2010—2012 годах был признан победителем 15 открытых запросов предложений по строительству и реконструкции участков автодорог и транспортных развязок на территории Сочи на общую сумму 9,46 млрд руб. 17 октября 2014 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Тоннельдорстрой» банкротом. На момент банкротства задолженность предприятия составила 3,7 млрд руб., из которых 1,9 млрд руб. были подтверждены судами.

По словам генерального директора «Макон» Ильи Володько, невысокий бюджет лота позволяет расширить круг покупателей. «Для такого имущества цена более чем адекватная, и, я думаю, желающих найдется немало. Это могут быть как физлица, которые посчитают выгодным инвестировать в дальнейшее строительство, так и корпоративные клиенты. Есть же компании, которые рассматривают приобретение санаториев для отдыха сотрудников как вполне адекватное вложение. И я думаю, есть большой шанс, что эта недвижимость достаточно быстро уйдет с аукциона»,— сказал эксперт. Он добавил, что потенциальному инвестору будет интересен земельный участок сам по себе. «А то, что объект в такой стадии готовности, скорее плюс, чем минус: так его еще можно перепланировать или сделать вообще что-то другое»,— отметил господин Володько.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Овчинников также считает цену привлекательной. «Средняя цена за один кв. метр участка с помещением свободного назначения в регионе составляет примерно 20 тыс. руб. Даже если учесть незавершенность строительства на данном участке, то, скорее всего, стоимость земельного участка не составит менее 10 тыс. руб. за квадратный метр. Более того, недострой может привлечь покупателей из различных сегментов, поскольку они могут избежать перепрофилирования и всестороннего технического аудита»,— сказал аналитик.

Елена Рыжкова