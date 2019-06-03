Медведев поручил разработать единую базу данных для всех ведомств

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что в России необходимо создать единую базу данных для всех ведомств с разными уровнями доступа к информации. С таким поручением господин Медведев выступил на встрече с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, говорится на сайте правительства.

Господин Чиханчин предложил объединить информационные ресурсы Росфинмониторинга, Казначейства и Федеральной налоговой службы. «По-хорошему, если говорить о создании единой базы данных и едином алгоритме взаимодействия, это должно быть сквозным решением для всех органов. Не только для Федеральной налоговой службы, Казначейства, службы по финансовому мониторингу, а для всех, чтобы все это было в одинаковом варианте»,— сказал господин Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что доступ к такому ресурсу должен быть разным — в зависимости от того, чем ведомство занимается. «Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся»,— сказал глава правительства.

С начала 2019 года российские власти взяли курс на цифровизацию социальной политики. В 2020 году Минтруд планирует связать между собой личные кабинеты россиян в Фонде социального страхования, Пенсионном фонде, ЕГИССО и федеральном реестре инвалидов и обеспечить максимально возможное их взаимодействие с порталом госуслуг.

Подробнее о единой цифровой платформе для Минтруда, ПФР и ФСС — в материале “Ъ” «Плюс электрификация всех услуг».