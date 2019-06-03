CNN: Мэй пытается сорвать встречу Трампа со сторонниками «Брексита»

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прикладывает все усилия, чтобы встреча президента США Дональда Трампа со сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза («Брексита») не состоялась, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к лидеру партии евроскептиков Brexit Party Найджелу Фараджу. Планируется, что встреча состоится 4 июня, господин Трамп пробудет в Лондоне с визитом до 5 июня.

Собеседник телеканала рассказал, что речь идет о встрече со «старыми друзьями Трампа» — господином Фараджем, бизнесменом Арроном Бэнксом (он спонсирует Партию независимости Великобритании UKIP) и его помощником Эндрю Вигмором. Вероятнее всего, она состоится во вторник, 4 июня, во время свободного окна после совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Терезы Мэй.

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«Да, это так, номер 10 (дом, где расположен офис Терезы Мэй на Даунинг-стрит.— “Ъ”) пытается остановить нас с Найджелом»,— сказал источник. Он не уточнил, как им мешают. В канцелярии Терезы Мэй заявили, что американский лидер волен сам выбирать, с кем встречаться во время визита.

Ранее в интервью газете The Sun господин Трамп допустил, что во время поездки может встретиться со своими друзьями — бывшим главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и лидером партии евроскептиков Найджелом Фараджем.

Подробнее про визит президента США в Великобританию — в материале “Ъ FM” «Лондон разделился в ожидании Дональда Трампа».