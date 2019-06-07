Мой бизнес — производство брауни с различными вкусами — существует с 2016 года, и все это время на каждом этапе его развития меня сопровождает Портал Бизнес-навигатор МСП. На его платформе можно найти информацию и по юридической части, и помощь с бизнес-планом, и маркетинговые инструменты.

Проект Brownie Mama сразу родился как бизнес-идея, а не вырос из семейной кухни. Так получилось, что первые продажи изготовленных мною брауни произошли в августе 2016 года, когда я вместе с мужем приняла участие в гастрономическом столичном фестивале «Маркет местной еды». Тогда мы продали более 1,5 тыс. брауни за два дня. На тот момент у нас не было ни собственного магазина, ни даже сайта — только страничка кондитерской в Instagram. После маркета сразу пошли заказы. Покупатели начали приходить к нам через социальные сети и по личным рекомендациям. Чтобы расширить их круг, я стала изучать инструменты для продвижения своей страницы, и на Портале Бизнес-навигатора МСП была масса полезной информации. С ее помощью мне удалось увеличить объемы производства. Так прошел первый год работы стартапа, после чего заработанных денег хватило на то, чтобы открыть цех и организовать в нем производство с минимальным привлечением кредитных средств.

В 2018 году я открыла свой первый магазин брауни, а еще спустя несколько месяцев начала искать помещение для второго. Помощь Портала Бизнес-навигатор пригодилась и здесь, так как именно с его помощью я сделала окончательный выбор между вариантами помещений. На платформе Бизнес-навигатора есть уникальная информация о множестве торговых площадок — например, можно увидеть данные о потоке людей и, соответственно, заранее оценить, являются ли они целевой аудиторией для твоего продукта. Первый раз, получив негативную информацию про предложенное нам помещение, мы поехали ее проверить — посмотреть на него, и все оказалось верно, наших потенциальных покупателей в месте его расположения не было. Это очень полезный сервис для таких проектов, как мой, где важен поток людей. Других источников такой информации нет, а собирать ее самостоятельно стоит дорого. Аналогичным образом мы действовали и позже, когда начали искать еще несколько точек для будущих магазинов.

Масштабирование бизнеса требует инвестиций, в том числе на обновление оборудования, и Портал поможет и тут. Сейчас, например, я погрузилась в материалы платформы по льготному кредитованию и лизингу. Я хочу выбрать наиболее оптимальный путь получения заемных ресурсов и сделаю это с помощью Портала. В перспективе — изучение информации об оптимизации сайта. Важную помощь мне оказал и сервис «Жизненные ситуации», который содержит множество наиболее распространенных жизненных ситуаций для каждого из 90 видов бизнеса, размещенных на портале, и пошаговые варианты решения проблем.

Пока бизнес не совсем стабилен в плане четко прогнозируемого оборота, однако за два последних года мы вышли к цифре 2,5–3,5 млн руб. ежемесячно. Если говорить об объемах, то сейчас производится порядка 40 тыс. брауни в месяц, в предпраздничные месяцы, естественно, цифры больше. Я надеюсь уже скоро перейти из категории малого бизнеса в средний, но хочу при этом сохранить высокое качество моего продукта.