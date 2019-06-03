Умный, как остановка

В Ижевске запустят пилотный проект по установке современных остановочных комплексов. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, семь новых павильонов на улицах столицы Удмуртии появятся до середины сентября. Два из них стоимостью 1,6 млн руб. будут оснащены элементами «умного города». Ранее власти уже делали попытки найти инвестора под строительство «умных остановок», но тогда Предварительные расчеты показали, что проект будет нерентабельным. Нынешний проект по остановкам город финансирует из собственных средств. Эксперты отмечают, что такие инициативы должны реализовываться в рамках ГЧП.

Власти Ижевска готовы за счет бюджетных средств, сэкономленных при оптимизации численности муниципальных служащих, запустить пилотный проект по созданию новых остановочных комплексов. Как сообщил во время объезда территории города глава Ижевска Олег Бекмеметьев, всего до середины сентября планируется установить семь павильонов. Два из них будут оснащены элементами «умного города» — информационными табло, видеокамерами, системой wi-fi и т.д. Они появятся на ул. Пушкинской.Отмечается, что стоимость одной такой остановки составит 1,6 млн рублей.Остановки, которые демонтируют с ул. Пушкинской, планируется перенести в отдаленные микрорайоны города, где в первую очередь необходима установка или замена навеса. В январе 2019 года глава Ижевска говорил, что город остро нуждается в 41 новом навесе, на это требуется 19 млн руб.

«Установив "умные остановки", мы проведем исследование среди горожан на предмет востребованности дополнительных сервисов. И если эта практика будет одобрена жителями, будем решать вопрос об оснащении современными сервисами других остановочных комплексов»,— рассказал господин Бекмеметьев.

По словам главы города, в случае одобрения горожанами «умных сервисов», в дальнейшем для создания таких остановочных павильонов будут искать инвесторов. Попытку реализовать подобный проект с привлечением бизнеса власти Ижевске уже предпринимали летом 2018 года. Тогда рассматривалась возможность установить около ста «умных остановок», инвестор готов был вложить в проект 70 млн руб., но реализован он не был. В январе 2019 года господин Бекмеметьев пояснил журналистам, что финансовая модель «не полетела», у инвестора не получилось бы сработать даже в ноль.

В компании «Контроль-Н», которая была разработчиком предыдущего инвестиционного проекта сообщили, что сейчас они рассматривают возможность вновь выступить кандидатом по разработке остановочных комплексов. «Мы этим проектом давно занимаемся, почти два года. Интерес у города есть, у нас интерес есть, но вся проблема в том, что нет понимания, как мы будем возвращать инвестированные деньги, потому что за счет рекламы, как изначально рассчитывали, это нереально. Стоимость рекламных поверхностей очень низкая. Сейчас у нас сотрудники знакомятся с техническим заданием, будем анализировать»,— отметил руководитель компании Марат Касимов.

По его словам, компания разработала несколько проектов, по их расчётам стоимость одного «умного» остановочного павильона варьируется примерно от 900 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от размера и наличия нестационарного торгового объекта.

Депутат гордумы Ижевска Марат Зиятдинов считает, что проект по реализации «умных остановок» нужен, поскольку он изменит облик города и создаст комфортные условия для горожан. Однако, по его мнению, властям необходимо продумать и создать интересные для инвестора условия. «Например, разрешить по максимуму использовать рекламные поверхности, предусмотреть возможность монетизации предоставления услуг доступа к видеонаблюдению и wi-fi. Экономическая эффективность проекта должна определяться не стоимостью одного остановочного комплекса, а окупаемостью проекта в определённый временной интервал. Поэтому такие проекты должны реализовываться не из государственной казны, а только в рамках ГЧП»,— считает господин Зиятдинов. Также он подчеркнул, что заявленная цена в размере 1,6 млн руб. — это достаточно дорого.

Как отмечает депутат гордумы Ижевска Дмитрий Юданов, оценить заявленную сумму пока сложно, поскольку всё будет зависеть от технического оснащения остановок. «Новый «Майбах» за 1,6 млн — это недорого, а «Лада Калина» за те же деньги — явный перебор»,— говорит господин Юданов.

Он также отметил, что сегодня в России и в мире нет единого понятия о том, что такое «умный город», однако многие города стремятся получить такое звание. «Боюсь, что в погоне за этим красивым названием в каждом отдельно взятом городе начнётся «изобретение велосипеда», а это грозит огромными неэффективными тратами бюджетных средств. Думаю, что для предотвращения этого, на государственном уровне должна быть разработана комплексная программа по развитию «умных городов», которая бы исключала «вольное» толкование данного понятия»,— говорит господин Юданов.

Оксана Мымрина, Михаил Красильников