Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение

США надеются, что введенные ими санкции вынудят Иран вернуться за стол переговоров, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Rheinische Post. По словам господина Помпео, Вашингтон готов заключить с Тегераном новую ядерную сделку, если иранские власти откажутся от производства атомного оружия.

«Мы готовы достичь соглашения с Ираном, если он будет готов отказаться от производства ядерного оружия, которое представляет угрозу для мира. И мы не должны закрывать глаза на другие исходящие от Ирана угрозы <…>. Иранская ракетная программа продолжает прогрессировать. Иран размещает членов "Хезболлы" по всему миру»,— утверждает господин Помпео.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана два пакета санкций.

В мае 2019-го иранские власти решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» по СВПД. В ответ на это Вашингтон ввел против Тегерана новые ограничения, усилив при этом военное присутствие в Персидском заливе.

Подробнее об отношениях двух стран читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп помянул Иран добрым словом».