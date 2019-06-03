Глава WADA назвал РУСАДА «достойной организацией»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало «достойной организацией», заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Он добавил, что WADA «все устраивает» в работе РУСАДА.

«Все мы многое поняли. РУСАДА в какой-то степени само себя восстановило, само себя построило. Теперь РУСАДА — полностью независимый орган, это важно. Генеральный директор РУСАДА — независимая фигура, он прибыл из области финансов, и теперь нет конфликта интересов»,— сказал господин Ниггли на встрече с гендиректором РУСАДА Юрием Ганусом. По словам гендиректора WADA, агентство продолжит следить за тем, чтобы РУСАДА было независимым.

РУСАДА в конце мая было полностью восстановлено в правах. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, одной из задач сейчас является восстановление реноме лаборатории.

Напомним, в 2015 году исполком WADA дисквалифицировал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Спустя три года, в сентябре 2018-го, WADA решило восстановить агентство в правах. Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах, и 18 января 2019-го эксперты WADA получили их. В мае глава WADA Крейг Риди похвалил работу РУСАДА.

Подробнее о планах WADA — в публикации “Ъ” «WADA анонсировало новые разоблачения россиян».