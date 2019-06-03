Минпромторг не намерен разрабатывать закон об интернет-торговле

Минпромторг не считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла. Как считает министр, чем меньше будет регулироваться сфера интернет-торговли, тем быстрее и интенсивнее будет развиваться отрасль.

«С учетом интенсивного развития и роста интернет-торговли мы на сегодняшний день не ставим вопрос о разработке отдельного закона. Есть только нормативный акт, связанный с постановлением правительства об определении Минпромторга как ответственного за это направление»,— пояснил глава Минпромторга (цитата «РИА Новости»).

Ранее новость имела заголовок «Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле». Позднее «РИА Новости» выпустило исправление своего материала.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-торговли России в 2018 году вырос на 59% относительно прошлого года и достиг рекордных 1,66 трлн руб. В развитие рынка, по словам главы АКИТ Артема Соколова, внесли серьезный вклад малые и средние онлайн-продавцы в регионах.

Ранее АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением реформировать регулирование покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Ассоциация считает, что нужно заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров.

Подробности — в публикации “Ъ” «В посылки вкладывают сбор».