Кремль назвал недостоверной информацию о сделке Россия—США—Израиль по Сирии

Информация о скором заключении сделки по Сирии между Россией, США и Израилем недостоверна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники сообщила, что на трехсторонней встрече стороны обсудят отмену санкций против сирийских властей. В обмен на это Россия должна будет выразить приверженность «конкретным мерам» по «контролю за ролью Ирана» в Сирии, а также за происходящими в республике политическими процессами.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство»,— сказал господин Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты.

Ситуация в Сирии обсуждалась в апреле на 12-й международной встрече в астанинском формате, прошедшей в Нур-Султане. Россия, Турция и Иран, страны—гаранты астанинского процесса, а также Дамаск и сирийская оппозиция сумели, в частности, согласовать создание Конституционного совета.

Подробности — в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».