Горячее питание школьников могут оплатить из федерального бюджета

Правительство совместно с Госдумой разработало законопроект о горячем питании для детей в школах. В рамках инициативы предполагается, что часть расходов понесет федеральный бюджет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минпросвещения.

По словам госпожи Голиковой, проект закона практически готов к внесению в Госдуму. «Есть желание и необходимость поддержать эту тему за счет в том числе средств федерального бюджета. Мы очень надеемся, что эта совместная работа, которую мы проводим, приведет к очень позитивному результату»,— сказала вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).

О необходимости ввести в школах полноценное и сбалансированное горячее питание заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой в апреле. По словам председателя правительства, нормы питания школьников «должны соблюдаться в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам».

В мае родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей: одни получают кашу, другие — котлеты с гарниром. Как выяснил “Ъ”, в ряде российских регионов «социальное» меню также отличается. В Минпросвещения пообещали провести всероссийский мониторинг школьного питания.

Подробнее о том, как может отличаться меню для школьников, читайте в публикации “Ъ”.