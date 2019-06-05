Вам запреты помогают?

Александр Невзоров, публицист:

Фото: Интерпресс / ТАСС

— Я считаю любые запреты бредом, а запрет на курение — опасным и вредным бредом. Это вынуждает курильщиков идти на различного рода хитрости, что постоянно создает дурацкие ситуации, это воспитывает хамство и нетерпимость. Посмотрите, насколько курильщики лучше некурильщиков: сейчас передо мной стоит человек и не курит, и меня это совершенно не раздражает, абсолютно. У меня нет никаких претензий, а у некурильщиков всегда есть претензии к курильщикам. Всегда. У кого тогда воспитываются самые отвратительные черты характера? Конечно, у некурящих. И главное, если бы это им хоть как-то мешало и составляло для них какую-то проблему — так нет же, они же поголовно молчали во времена, когда курили все и повсеместно и курение поощрялось государством. Я бы посмотрел на запреты курения, например, во времена заядлого курильщика Брежнева или других известных курильщиков эпохи СССР. Борьба с курением выглядит жалко и отвратительно.

Ефим Рачевский, директор центра образования «Царицыно» №548 г. Москвы, народный учитель России:

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Вот я сейчас иду по Мясницкой с сигаретой в руке и курю с удовольствием. Ужас, конечно. И хотя я директор школы и в публичном пространстве не должен так говорить, но я противник запретов на курение. Но курить в определенных местах надо запрещать, однако при этом нужно к курильщикам проявлять определенный элемент терпимости и создавать в общественных местах для курильщиков специальные резервации, где бы они могли стоять или сидеть и курить, не испытывая при этом никакой неловкости от того, что некурящие показывают на них пальцем. Я пробовал разные нововведения и заменители сигарет... Для курящего человека самое приятное — это прикуривание и втягивание, а не имитация этих процессов. И с ними никто не борется, хотя есть и дым, и запах, который для меня, как курильщика, просто отвратительный. Мне подарили такую штуку — промучился два дня и куда-то забросил. Не уверен, что запреты или повышение цены на сигареты оказывают большое влияние на курящих. Одни запреты вопрос не решат, важно повышать еще и культуру, чтобы была связка. И появление разных страшных надписей на пачках сигарет может и играет какую-то устрашающую роль, но сигареты можно ведь убрать и в портсигар. Статистика говорит, что в последние годы количество курящих уменьшилось, но я уверен, что произошло это не из-за жесткой системы запретов, а больше из-за роста культуры. Себя, курильщика, считаю неким атавизмом, рудиментом.

Виктор Ерофеев, писатель, радио- и телеведущий:

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

— Я курил долго и яростно, но в какой-то момент сигареты бросили меня и я от этой привычки отказался: решил заняться здоровьем. Причем именно так, с моей точки зрения, бросают курить те, кто борется со своей привычкой: пытаются заменить курение какими-то суррогатами, в том числе инновационными, лечатся и наконец в итоге с большим трудом от привязанности к табаку избавляются. У меня же все произошло наоборот — это сигареты избавились от меня, я даже помню, где это произошло. Я длительное время провел на Куршской косе, гуляя на чудесной природе, дыша пьянительным сосновым воздухом, и вдруг понял, что не могу вдыхать сигаретный дым: мне это неприятно. Сначала решил, что это из-за качества дешевых сигарет, добыл отличные американские, но все равно желания курить у меня уже не было, мне это стало неприятно. Сигареты бросили меня. Что касается всяческих запретов на курение, то это неправильно. Европа уже начинает двигаться в обратную сторону, в Берлине открываются кафе и бары для курильщиков. Мне кажется, что любой зажим, если его перегнуть, приносит обратный результат, вызывает раздражение определенной части общества, желание как-то этому запрету противостоять. Надо полагаться на здравый смысл, конечно, нельзя курить при детях, в общедоступных ресторанах, но надо искать формы, которые способствуют примирению между разными слоями общества.

Павел Бардин, кинорежиссер, сценарист и продюсер:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Я курю давно, и все эти новации, ограничения мне очень вредят: я как будто из чувства протеста начинаю курить больше. Всевозможные изобретения взамен обычного курения я пробовал, и они мне не понравились: это не доставляет удовольствия и выглядит все как-то не по-настоящему, электронно. Так что, как и прежде, продолжу курить обычный табак.

Андрей Межонов, гендиректор ассоциации «Табакпром»:

Фото: Русский Табак

— Я курю давно, но меня ситуация с запретами не очень волнует. Я, наверное, не такой заядлый курильщик и вполне привык к тому, что есть места, где курить нельзя, нахожу способ легально выкурить сигарету, легко встраиваюсь в новые правила. Эффективность запретительных мер, инициированных Минздравом, по моему мнению, уже исчерпана — они вроде бы не вредят, но не помогают. Отношение к инновационной продукции, в какой-то мере заменяющей традиционное курение и отчасти компенсирующее вред от него, скорее положительное, потому что рынок развивается, формируется конкурентная среда.

Екатерина Березий, сооснователь компании «ЭкзоАтлет» (резидент «Сколково»):

Фото: РИА Новости

— Сейчас я к курению равнодушна. Но у меня, как и у многих других представителей моего поколения, есть прошлое, и как положено, я десять лет курила сигареты — начиная со студенческой скамьи. Потом это увлечение прошло, но только отчасти в связи с начинающей уже разворачиваться кампанией по давлению на курильщиков. Главной причиной стало то, что мой работодатель запретил курить в офисе — даже там, где это раньше было позволено. Надо было куда-то выходить, а времени на это было жаль, и поскольку я уже была готова к принятию решения, то курить бросила достаточно быстро.

Яна Зубцова, главный редактор сайта Beauty Insider:

Фото: Из личного архива

— Как Телец, я не выношу любые ограничения и запреты: мне кажется, они ущемляют мою драгоценную свободу. Как человек взрослый и, надеюсь, разумный, я понимаю, что совсем без ограничений мир существовать не может. Свобода каждого имеет право на существование до тех пор, пока она не мешает жить остальным. В этой связи запрет на курение в общественных местах я, увы, скорбно приветствую. Я хочу курить, а мои соседи по купе, ресторану и планете не хотят дышать табачным дымом и имеют на это право. Никто не обязан вдыхать «отходы» моей свободы. Выход — использование IQOS. IQOS не ущемляет мою свободу и не нарушает права других. При его использовании не происходит процесс горения и не образуется дым. Моя потребность удовлетворяется, не причиняя никому неудобств. Я чувствую себя цивилизованным человеком, и это чувство, не скрою, мне весьма приятно.

Александр Маленков, главный редактор журнала MAXIM:

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

— Изначально я был, конечно, против запретов, потому что я был курильщиком и потребителем сигарет. Но потом я обнаружил, что из-за запретов я стал меньше курить в общественных местах и в общем не так сильно страдать, как я боялся. Потом, когда я перешел на IQOS, который можно употреблять даже в общественных местах, я стал еще больше, скажем так, соглашаться с ограничением курения сигарет. Электронные сигареты, и в частности IQOS, я считаю, что это большое движение вперед в деле потребления никотина, потому что, собственно, тем, кому нужен только никотин, совершенно не нужны ни смолы, ни продукты горения. И вот это достижение прогресса, метод нагревания табака,— это большой шаг вперед. Поэтому я сейчас сторонник перехода на альтернативные способы потребления никотина и сторонник ограничения курения.

Влад Лисовец, стилист:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Мне не вредят и не помогают. Я не чувствую себя ущемленным. Сейчас везде запрещено курение, и я считаю это нормальным, не вижу в этом проблемы. Курильщикам нужно быть аккуратнее — большинство людей некурящие. Все ужесточения логичны, но они не должны быть абсурдными, жесточайшими. Не должно быть запретов: каждый человек решает сам, как ему жить и что ему делать. Повышение цен способствует новым курильщикам не начинать. Финансовый достаток большинства людей невысокий, и человек задумается, стоит ли тратить деньги на сигареты. Для тех, кто курит, уже ничего не остается делать, как с этим смириться. Я считаю это правильным. В Европе есть такая практика и все нормально живут: курильщики продолжают курить, и ничего не меняется. А когда начинаются запреты из серии «в аэропортах в один момент полностью закрыли все комнаты для курения», я считаю, что это немного жестоко. Потому что есть такие люди и страна должна понимать, что эта проблема не решается в один день и с помощью жесткого запрета скорее можно повлиять на психику человека. Когда человек долго не курит, он становится раздражительным, и это плохо для здоровья его самого. Мне бы хотелось, чтобы правительство, конечно, ужесточало правила, занималось тем, чтобы люди не курили, но замечало курящих людей, чтобы их интересы тоже учитывались, чтобы, придумывая тот или иной закон, ставили себя на место курильщика — не выглядит ли это жестоко. Инновации — это хорошая альтернатива. Но есть один момент: про вред курения мы знаем, но ничего не знаем об этих новых гаджетах, не знаем их влияния на организм. Было бы правильнее заниматься изучением новых гаджетов и ставить в известность людей о том, что если вы хотите перейти на альтернативу курения сигарет, то вы должны понимать, что есть и будут побочные действия. С другой стороны, альтернатива всегда хорошо, потому что огромное количество людей пересело на электронные сигареты, а это уже меньше запаха и дыма и в принципе отсутствие горения.

Левон Оганезов, композитор, актер и телеведущий, народный артист России:

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

— Все равно мы находим какие-то пути покурить, но запреты мне помогают. Иногда я просто бессмысленно курю одну за одной... А где-то в гостинице, например, для этого нужно одеться, выйти на улицу, а иногда лень с пятого или десятого этажа спускаться. Это, кстати, очень помогает: вроде мне не запретили курить, но ограничили количество мест, где я могу это делать, и это очень правильно. Я — за! Курю уже 65 лет, а такие меры помогают ограничить количество сигарет, даже лучше себя чувствую. Совсем бросить не могу, потому что возраст уже не тот, а ограничить — вполне. Искусственные сигареты — все это чепуха. Бросить курить можно, если в этом есть необходимость или настоятельная рекомендация врача. Мы же летим в самолете в Америку, например, и десять часов не курим. Все зависит от воли человека, а инновации — это для ленивых. Повышение цен на сигареты — это скорее больше к увеличению налогов. Я часто бываю в Америке, там уже давно пачка сигарет стоит $10 — иногда задумываешься, покупать или нет.

Николай Герасименко, заслуженный врач РФ, академик РАН, депутат Госдумы РФ:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Запреты на курение оказывают большой положительный эффект. Ведь запрет — это стимул, чтобы бросить. Подсознательно большинство курильщиков хочет курить, им всегда нужен повод, чтобы это делать: заболел, переволновался, какая-то дата, праздник. И один из важнейших стимулов, чтобы этого не делать,— запрет. Так поступают во всем мире. И многие после введения запретов на курение в общественных местах бросают курить. У нас в России за последние годы значительно уменьшилось число курильщиков — они просто бросили. Я сам курил 30 с лишним лет, а потом бросил — и сделал это еще в те годы, когда запрета не было. Попыток бросить было несколько, иногда не курил очень долго, а потом что-то происходило — и начинал снова. Окончательно это произошло, когда я в составе медицинской делегации поехал в США в Лос-Анджелес. Там уже было запрещено курить везде, кроме специально отведенных мест. Помню, в аэропорту за нами даже погнались американские полицейские — не чета, кстати, нашей полиции, когда мы попытались закурить. Кроме запрета хорошим стимулом, чтобы бросить, конечно же, является и повышение цен на сигареты — у нас они одни из самых низких в мире. Повышение цены приводит к снижению их доступности, и кто-то начинает экономить, а кто-то начинает считать деньги. Я за запрет на курение и повышение культуры курильщиков. И, самое главное, отказ от курения — это путь к здоровью: 80% рака легких, 60% рака трахеи, 45% рака мочевого пузыря идут от курения.

Андрей Григорьев-Апполонов, певец:

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

— Это интимный вопрос. Я, к сожалению, еще курю. В запрете на курение, я считаю, больше положительного, и лучше, когда от одежды не пахнет, когда в помещении не куришь. Но то, что на террасах в кафе не везде можно курить,— это немного огорчает. Мы выступаем в больших залах, и маленьких ДК и клубах — там нигде не курят или есть какие-то специально отведенные места для курения. Где разрешают — там и курю, если нет — то не курю. Электронными сигаретами периодически пользуюсь, хочу перейти на них полностью и в процессе совсем бросить курить. Курение в любом случае вред для здоровья.

группа «Прямая речь»